Giampiero Maioli insignito Cavaliere della Legione d’Onore dall'Ambasciata Francese

Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia, ha insignito oggi Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia, del titolo di Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur (Cavaliere nell’Ordine della Legione d’Onore) nel corso di una cerimonia che si è svolta oggi, a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata a Roma.

L’Ambasciatore ha ricordato le principali tappe manageriali di Giampiero Maioli. Dopo significative esperienze maturate in contesti nazionali e internazionali ha partecipato in prima persona all’ingresso di Cariparma in Banca Intesa. Successivamente al passaggio in Crédit Agricole, ha contribuito attivamente alla nascita e alla costruzione dell’attuale Crédit Agricole Italia di cui è Senior Country Officer.

L’Ambasciatore ha sottolineato l’impegno costante di Giampiero Maioli allo sviluppo delle relazioni con tutti gli stakeholder e la grande attenzione ai temi sociali, all’ambiente, al welfare aziendale. Ha anche ricordato il sostegno dato a tante iniziative dedicate al territorio e a importanti progetti culturali quali Caravaggio, Festival Verdi, Villa Medici. Ha infine citato la forte attenzione per le attività benefiche, come i progetti dedicati all’Ospedale Mayer e all’Ospedale Gaslini.

“L'eccellenza del suo impegno non favorisce solo il prestigioso gruppo bancario a cui è fedele da 20 anni, ma anche il rafforzamento delle relazioni economiche e amichevoli tra Italia e Francia” ha detto l’Ambasciatore, lodando “l’impegno discreto, fedele e costante al servizio dei valori e dei principi comuni all’Italia e alla Francia”.

“Ringrazio l’Ambasciatore Christian Masset e con lui la Repubblica francese per il prestigioso riconoscimento della Legione d’Onore. Sono lieto di aver potuto contribuire insieme al mio Gruppo, il Crédit Agricole, all’ulteriore sviluppo dei rapporti di fiducia e amicizia tra Italia e Francia”, ha commentato Giampiero Maioli al termine della cerimonia.