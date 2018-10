Btp: Radiocor calcola 11 milioni in più di interessi in 1 mese sul quinquennale

L'agenzia Radiocor del Sole 24 Ore ha fatto i conti in tasca al Tesoro dopo l'asta odierna di titoli di Stato dove l'effetto del Pil stagnante si fa sentire sul rialzo dei rendimenti. "Oggi, in asta, i Btp a 5 anni - scrive Radiocor - sono stati piazzati con un costo più salato di 11 milioni rispetto al collocamento di settembre: il servizio del debito è passato da 40,6 a 51,6 milioni su base annua, su 2 miliardi di Buoni assegnati, per effetto del rendimento, balzato dal 2,03 al 2,58%. Caro anche il conto dei BTp decennali, il cui tasso di interesse è passato dal 2,9% di settembre al 3,36%. Il costo a carico del Tesoro è, pertanto, passato da 29 milioni per ogni miliardo a 33,6 milioni. In cifra assoluta, essendo stati assegnati in asta 2,5 miliardi di titoli, il conto odierno è di 84 milioni su base annua".