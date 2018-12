Credit Suisse ai clienti: portate via gli asset dalla Gran Bretagna

La mancanza di chiarezza intorno alla Brexit spinge Credit Suisse a consigliare ai suoi maggiori clienti, quelli più abbienti, a spostare i propri asset fuori dalla Gran Bretagna. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali il consiglio di Credit Suisse fa seguito al trend già in corso fra i super ricchi londinesi, che stanno diversificando i loro portafogli fuori dal paese per minimizzare la loro esposizione e i loro rischi.