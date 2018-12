Bollette a 28 giorni, stop ai rimborsi. I consumatori: "Vergogna"

Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta delle compagnie di telecomunicazioni di sospendere i rimborsi per le bollette a 28 giorni. L’ordinanza è firmata dal presidente della VI sezione Sergio Santoro.

La sospensione è stata decisa dal Consiglio di Stato fino al 31 marzo 2019, termine "reputato congruo" dai giudici per il deposito delle motivazioni della sentenza del Tar che lo scorso 2 novembre aveva confermato il termine di fine anno per la restituzione in bolletta dei giorni illegittimamente erosi agli utenti proprio in seguito alla fatturazione a 28 giorni.

La data del 31 dicembre era stata decisa dal Consiglio dell’Agcom che con una serie di delibere aveva diffidato gli operatori a far venir meno gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture sottolineando che i rimborsi dovevano riguardare il periodo dal 23 giugno 2017 alla data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile.

"Una vergogna nazionale" così Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commenta la decisione del Consiglio di Stato di sospendere l'ordine dell’Agcom di rimborsare le bollette a 28 giorni. "Non c'è limite al peggio, dopo il Tar ora ci si mette anche il Consiglio di Stato a sospendere un sacrosanto diritto dei consumatori: riavere quello che le compagnie telefoniche hanno indebitamente percepito violando le delibere dell’Authority", prosegue Dona.

"Ancora una volta le compagnie senza alcun pudore si arrampicano sugli specchi cercando di rinviare i rimborsi dovuti agli utenti", conclude il presidente di Unc.