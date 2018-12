"Caso lisozima", il Consorzio del Grana Padano: "Polemica tardiva, noi campioni di trasparenza"

"Caso lisozima", il Grana Padano risponde alle polemiche.

Il ministero della Salute ha stabilito che il lisozima utilizzato per la produzione del Grana Padano non sia più considerato un conservante ma solo un coadiuvante tecnologico. Ne è nata una discussione politica (con un'interrogazione presentata alla Regione Emilia-Romagna dal consigliere Gianluca Sassi) e fra i produttori di Parmigiano Reggiano.

Con un comunicato stampa intitolato Facciamo chiarezza, il Consorzio del Grana Padano risponde alle critiche: parla di "accuse infondate", sottolineando che l'organo di tutela del prodotto è "campione di trasparenza".

"Grave e offensivo parlare in questi termini di Grana Padano. Una polemica inutile e strumentale che vuole mettere in cattiva luce un intero sistema da sempre impegnato, in Italia e nel mondo, per la tutela del consumatore e che fa della trasparenza assoluta una mission concreta, a prova di smentita”. Così Nicola Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio Tutela del Grana Padano, interviene in risposta alle polemiche comparse, in particolare sulla stampa emiliana, sul caso “lisozima no conservante". Secondo il Consorzio del Grana Padano è "una discussione fuorviante, nata dopo la decisione degli uffici tecnico scientifici del Ministero di non classificare più la proteina naturale in questione fra i conservanti".

Una polemica che avrebbe "danneggiato pesantemente il Grana Padano" e che sarebbe "a dir poco tardiva, arrivata a sette mesi dalla scelta del Ministero della Salute - continua il presidente Baldrighi - che ha accolto il parere scientifico proveniente dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Superiore di Sanità, derivato dalle rispettive e opportune analisi. Esami che, inoltre, hanno reputato legittima e scientificamente fondata la richiesta di un Consorzio da sempre attento al rispetto della verità nei confronti dei consumatori”. Il presidente del Consorzio sottolinea che non si tratta di alcun "regalo" da parte della politica.

Baldrighi spiega che cos'è il lisozima: "Si tratta di una proteina naturale presente nelle uova, estratta tal quale con metodi meccanici ed utilizzata sia nella nostra produzione che in quella di altri prodotti. In secondo luogo, come accade per altre molecole che hanno più di una classificazione, lo stesso lisozima può assumere un ruolo e un comportamento diverso a seconda della situazione e delle modalità del suo utilizzo. Perciò, una sua diversa definizione è scientificamente giustificata, come dimostrano per altro diversi studi, ed è la motivazione che ha portato il Ministero della Salute alla decisione di classificare la proteina quale coadiuvante tecnologico".

"Il Consorzio è da sempre attento al benessere e all’informazione del consumatore - continua Baldrighi -. Infatti, è stato il primo ad introdurre la vigilanza fissa nelle operazioni di confezionamento senza crosta; il primo ad introdurre le verifiche di tracciabilità documentale sulla stagionatura e sull’esclusivo utilizzo della DOP nelle confezioni; il primo a richiedere la distinzioni sugli scaffali della GDO tra i prodotti DOP e loro simili o cloni; il primo a chiedere l’evidenza sui menù dei ristoranti degli ingredienti utilizzati in cucina e tutto ciò per la massima lealtà verso il consumatore". "Inoltre, ci risulta difficile capire – precisa – quale danno possa aver subito il Parmigiano Reggiano dalla diversa dicitura relativa alla classificazione del lisozima, in quanto sulle etichette del formaggio DOP più consumato al mondo resterà comunque la scritta ‘lisozima da uovo’ fino quando verrà utilizzato. Tanto più che, da maggio ad oggi, ovvero il periodo seguente alla decisione del ministero, il Parmigiano non solo non ha subito alcun danno ma, come ben sanno tutti gli operatori, ha ulteriormente migliorato le sue performances”.