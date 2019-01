Carige: Consob sospende la trattazione titoli, decaduto il cda

La Consob ha disposto «la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige nelle sedi di negoziazione italiane nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni». La sospensione dalle negoziazioni «non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenenti i titoli emessi da Banca Carige», specifica la Commissione di controllo sulla Borsa.



Il cda è decaduto: Modiano e Innocenzi fra i commissari

Il consiglio d'amministrazione di Banca Carige è decaduto, in seguito alle dimissioni di altri quattro consiglieri, tra cui il presidente Pietro Modiano e l’amministratore delegato Fabio Innocenzi, comunicata lo scorso 31 dicembre. Le autorità di vigilanza, secondo quanto apprende l'agenzia Ansa, dovrebbero procedere alla nomina di una terna di commissari, tra cui lo stesso Modiano e Innocenzi, a cui affidare la messa in sicurezza della banca, scossa dal no della famiglia Malacalza all’aumento di capitale.

La Bce mette Banca Carige in amministrazione straordinaria

Banca Carige conferma che è stata posta in amministrazione straordinaria da parte della Bce. Lo si legge in un comunicato dell’istituto, nel quale si specifica che i commissari sono Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener mentre è stato nominato un comitato di sorveglianza composto da tre membri: Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti. La banca sottolinea come sia «garantita la consueta operatività senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti».