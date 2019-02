Bper acquista Unipol Banca per 220 milioni. Vola il titolo

Accordo fatto tra Unipol e Bper per la vendita di Unipol Banca all’istituto modenese. L’operazione è stata ufficializzata questa mattina prima dell’apertura di Borsa, contestualmente all’annuncio dei risultati dell’esercizio 2018 delle tre società.

Il prezzo della cessione, che smuove le acque stagnanti del risiko bancario, è di 220 milioni di euro e sarà pagato interamente in contanti. L'operazione porterà sotto le insegne di Bper i circa 258 sportelli e i 2.200 dipendenti di Unipol Banca, che ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con un utile normalizzato di 4 milioni, una raccolta diretta di 10 miliardi e 7 miliardi di impieghi. Contenuta, invece, la dote di crediti deteriorati che arriverà a Modena (426 milioni, in gran parte utp, al 30 settembre scorso), grazie all’importante lavoro di pulizia di bilancio fatto da Unipol, che nel 2017 ha speso un miliardo di euro per liberare il suo istituto da un fardello di 3 miliardi di sofferenze.

Anche Banco di Sardegna L’acquisto della banca del gruppo assicurativo, assieme a quello del 49% del Banco di Sardegna entrerà a far parte del piano industriale che l'istituto modenese presenterà al mercato il 28 febbraio e che si focalizzerà su contenimento dei costi, riduzione degli npl e rilancio dei ricavi. Unipol, nonostante la perdita della «sua" banca, manterrà un piede ben piantato - con una logica sia finanziaria che industriale - nel settore del credito proprio attraverso Bper, di cui è il primo azionista con il 15% del capitale (con la possibilità di salire fino al 20%) e con cui ha una partnership nella bancassicurazione. A fianco del gruppo bolognese si consoliderà il ruolo della Fondazione Banco di Sardegna, già azionista con il 3%, che riceverà azioni e obbligazioni convertibili in cambio della quota del 49% del Bds.

Utili 2021 Per effetto dell’acquisizione di Unipol Banca e del 49% del Banco di Sardegna Bper si attende un aumento del 33% dell’utile per azione e un significativo aumento dell’Npe ratio lordo (rapporto tra esposizioni non performanti e attivi) dal 13,8% di fine 2018 all’11,6% pro-forma, in linea rispetto al target dell’11,5% previsto a fine 2020 dal piano sulle Npe 2018-2020. A seguito delle operazioni, si legge in una nota, risulta confermata la solidità patrimoniale del Gruppo BPER, con un Cet 1 ratio dell’11,4%, a fronte di un cet1 dell’11,9% a fine 2018.

Requisiti La Bce, all’esito dell’esame srep, ha alzato il coefficiente minimo di capitale che Bper deve rispettare in termini di Cet1 (common equity tier 1) al 9%, rispetto all’8,125% del 2018, mentre ha fissato al 12,5% il requisito minimo del totale fondi propri (total capital ratio). In materia di npl la Bce, comunica Bper in una nota, ha espresso «la raccomandazione» di alzare in modo «graduale» i livelli di copertura sullo stock dei crediti deteriorati in essere al 31 marzo 2018 «fino al raggiungimento dell’integrale copertura" entro il 2024 per i crediti non garantiti con anzianità superiore ai due anni ed entro il 2025 per quelli garantiti con anzianità superiore ai sette anni.

Cedola Il gruppo Bper ha chiuso l’esercizio 2018 con un utile di 402 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto ai 176,5 milioni del 2017. Si tratta, sottolinea il gruppo in una nota, del risultato più consistente mai raggiunto nella sua storia. Ai soci è stato proposto un dividendo cash di 0,13 euro per azione.

Filiali Bper prevede di "razionalizzare" la sua rete in seguito all’acquisizione di Unipol Banca e di "integrare la sede" della banca bolognese con la propria. E' quanto ha sottolineato il management di Bper nel corso della conference call con gli analisti.

Uno dei driver per conseguire le sinergie di costo, è stato spiegato, consiste "nella semplificazione delle filiali, in relazione alle quali ci sono alcune sovrapposizioni con le nostre" che possono essere gestite con una "razionalizzazione" della rete.

Una seconda direttrice di risparmi è rappresentata dalle azioni sulle sedi, caratterizzate da "sovrapposizioni" di posizioni nel personale. "Possiamo integrare la sede di Unipol nella nostra" e procedere a "una semplificazione delle sedi", con risparmi anche sul fronte immobiliare. Ulteriori efficienze sono attese sul fronte "del costo della raccolta" alla luce del fatto che quello di "Unipol Banca è il doppio di quello di Bper".

Il titolo in Borsa Bper vola a Piazza Affari e viene anche bloccato per eccesso di rialzo, con un +8% teorico, dopo l'ufficializzazione dell’acquisto di Unipol Banca dal gruppo bolognese e del 49% del Banco di Sardegna.

Arca Bper "è vicina" ad acquistare il 40% di Arca Sgr insieme alla Popolare di Sondrio e una comunicazione potrebbe arrivare "nei prossimi giorni". Lo ha detto il ceo di Bper, Alessandro Vandelli, nel corso della conference call con gli analisti.

Vandelli ha definito l’acquisto di Arca una grande opportunità per Bper e Popolare di Sondrio, che sono già azionisti dell’asset manager, aspettandosi dall’operazione un impatto sul capitale "molto basso".