Rimesse dei migranti a 70 miliardi di dollari. L'Onu: "Sono il 3% del Pil dell'Africa"

In Africa, le rimesse dalla migrazione internazionale e interna «svolgono un ruolo importante nel ridurre povertà e fame e nello stimolare investimenti produttivi: le rimesse internazionali ammontano a quasi 70 miliardi di dollari, circa il 3% del Pil africano e rappresentano un’opportunità di sviluppo nazionale su cui i governi dovrebbero lavorare». Lo afferma il nuovo rapporto congiunto delle Nazioni Unite 'Africa Regional Overview of Food Security and Nutrition' presentato oggi ad Addis Abeba.