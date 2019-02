Carige, 1050 esuberi. Chiuderà 100 sportelli

Carige prevede a piano 1.050 esuberi ('full time equivalent') e la chiusura di 100 sportelli tradizionali. E’ quanto si legge in una nota. Il nuovo piano industriale di Carige tra il 2019 e il 2023 prevede un aumento di capitale di 630 milioni. Il piano Carige, intitolato "riprendiamoci il futuro", vede una ricapitalizzazione di 630 milioni, spiega poi la banca, che comprende gli originari 400 milioni di aumento, 120 milioni per l’ulteriore derisking, 65 milioni per ulteriori investimenti nella rivoluzione lean/digitale e 45 milioni per compensare gli effetti negativi dell’assemblea dello scorso 22 dicembre.

I conti 2018 Carige ha registrato nel 2018 perdite nette per 272,8 milioni, dopo la contabilizzazione di 321,4 milioni tra rettifiche di valore su crediti verso la clientela e perdite da cessione. Lo annuncia una nota. Il margine operativo lordo è positivo e in crescita su base annua a 30,9 milioni (40,6 milioni al netto dell’effetto Ifrs90). L'indicatore di solidità patrimoniale cet1 phased in è al 10,68%, rispetto alla richiesta da Bce del 9,625%. Con il completamento nei primi mesi del 2019 delle operazioni di derisking il cet1 ratio pro forma si attesta al 10,89%.

Crediti deteriorati Carige ha una offerta vincolante per 1,9 miliardi di npe (non performing exposure). Nel piano al 2023 è prevista una massiva riduzione dei crediti deteriorati con l’obiettivo di portare il rapporto npe ratio al 6-7% attraverso la cessione di circa 2,1 miliardi di sofferenze e inadempienze probabili.

Pareggio nel 2020 Carige prevede di raggiungere il pareggio di bilancio già nel 2020, «grazie alla normalizzazione del costo del rischio di credito e al venir meno degli effetti straordinari negativi che hanno appesantito le passate gestioni, nonchè della realizzazione di risparmi di costo già contrattualizzati». Lo lo si legge in una nota.