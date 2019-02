Bper approva il piano industriale: Unipol Banca incorporata, 230 sportelli da chiudere e 1.300 esuberi

Bper ha approvato il piano industriale 2019-2021. Il piano prevede l’incorporazione in Bper di Unipol Banca, della Cassa di Risparmio di Bra, della Cassa di Risparmio di Saluzzo e di Bper Services. Saranno chiusi circa 230 sportelli, il 50% dei quali entro fine anno. Previsti 1.300 esuberi entro il 2021. L’istituto modenese punta a conseguire nel 2021 un utile netto di 450 milioni di euro, a rafforzare il capitale e ad assicurare un ritorno sul capitale tangibile di circa il 10%. Previsto un pay-out medio (quota di utili destinata a dividendo) del 25%. I progetti di Bper per il prossimo triennio non scaldano la Borsa. Il titolo dell’istituto in avvio di seduta cede l’1,16% a 3,57 euro.

Due banche "Nel 2021 avremo quindi solo due banche commerciali, Bper e il Banco di Sardegna, rispetto alle cinque attuali", ha chiarito Alessandro Vandelli, illustrando il piano agli analisti finanziari.

Valore «Siamo molto orgogliosi dei risultati fin qui raggiunti e siamo certi e fiduciosi che sapremo raggiungere i target del piano creando valore per tutti gli azionisti». Lo ha detto l’amministratore delegato di Bper, Alessandro Vandelli, nel corso della presentazione agli analisti del piano industriale. «Siamo il sesto gruppo bancario italiano, con attivi superiori agli 80 miliardi, una rete di 1500 sportelli che coprono tutti il territorio e 2,7 milioni di clienti» ha ricordato Vandelli.

Immobili Il piano industriale di Bper prevede la creazione di un polo per la gestione attiva del patrimonio immobiliare della banca, valutato da Bper in 1 miliardo di euro e rappresentato per 690 milioni di euro da immobili strumentali e per 300 milioni da immobili non strumentali. E’ quanto emerge dalle slide di presentazione del piano industriale della banca. Il piano prevede l’"accentramento della governance sul real estate di gruppo in un unico centro specializzato di portfolio asset management", si legge nelle slide.