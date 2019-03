Esselunga in vendita: Violetta Caprotti dà l'incarico a Mediobanca

Violetta Caprotti ha assegnato a Mediobanca un incarico di advisor finanziario ad ampio spettro per la valutazione di Esselunga nell’ambito della vendita della quota nella holding del gruppo a Giuliana Albera, moglie di secondo letto del fondatore Bernardo Caprotti e alla figlia Marina.

Il fratello di Violetta, Giuseppe, ha firmato invece con gli advisor Marco Costaguta e Marco Lippi. I legali in campo sono lo studio Erede per Violetta e Roberto Casati per Giuseppe.