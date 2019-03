Economia: la Cina fra Trump e Machiavelli

A gennaio era stato l’economista Kenneth Rogoff a lanciare l’allarme: da una pesante recessione in Cina potrebbe partire la prossima crisi finanziaria globale. Per questo tra gli economisti, i gestori, gli investitori istituzionali e le sale di trading delle grandi banche internazionali gli occhi sono tutti puntanti sui dati economici cinesi. Ha destato, dunque, profondo sconcerto e alimentato nuove tensioni sui mercati il dato sulle esportazioni cinesi: sono crollate del 20,7 % nel mese di febbraio. Una parte è dovuta alle distorsioni legate al Capodanno cinese. Ma il dato rimane pesante. Si avverano le previsioni di un forte rallentamento? Quell’hard landing che tutti temono? A complicare il quadro e a rendere più difficile l’analisi le dichiarazioni di Trump del’8 marzo scorso: l’accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina porterà ad un grande rimbalzo sui mercati azionari. Quindi sarà nettamente favorevole agli USA? E che impatto avrà sulla crescita cinese?

Vi è in Cina una novità importante da registrare: inizia a produrre effetti la nuova fase della Banca Centrale Cinese (PBOC). Da marzo 2018 con l’arrivo del nuovo governatore vi è stata una svolta. Yi Gang ha un solido curriculum di studi, ha ottenuto un Dottorato in Economics all’Università dell’Illinois ed è stato professore associato dell’Università dell’Indiana. Negli anni 90 ha fondato il China Center for Economic Research , uno dei più prestigiosi centri studi asiatici: è un uomo di studi e di analisi dei dati ma che conosce bene l’importanza di comunicare correttamente con i mercati. Sotto la sua guida la Banca centrale ha migliorato notevolmente la comunicazione, è più trasparente e sta costruendo un dialogo con gli operatori finanziari internazionali. Una banca centrale che vuole somigliare - nello stile e nell’autorevolezza - sempre di più alla Federal Reserve. Ha fatto molto scalpore il summit organizzato recentemente, in cui per la prima volta nella storia, la Banca Centrale cinese ha invitato gli operatori per spiegare gli ultimi dati economici, per parlare della politica monetaria e del sostegno all’economia reale. Nell’intervento del 13 dicembre scorso al Chang’an Forum tenuto dal Chinese Economists 50 Forum nella Tsinghua University, il Governatore Yi Gang ha chiarito in modo netto che la Banca Centrale cinese farà di tutto per sostenere l’economia reale e la stabilità dei mercati. “We are in a transition from quantity to price control” ha dichiarato Yi Gang: sotto la sua guida l'attenzione della politica monetaria cinese si sta gradualmente spostando dal controllo della quantità al controllo dei prezzi, ed entrambi gli strumenti sono impiegati durante questo processo. Poi il Governatore si è soffermato sulla politica macro-prudenziale. L’economia cinese non cresce più a doppia cifra ma si sta avviando verso uno sviluppo economico di alta qualità: la crescita degli investimenti produttivi è rallentata ma ciò ha fatto in modo che si alleviasse il problema della sovraccapacità produttiva. La politica monetaria, pertanto, sostiene e sosterrà sempre di più l'economia reale.

L’intervento di Yi Gang ha avuto larghissima eco tra gli operatori. Tutti si sono cimentati in un lavoro di esegesi cercando di pesare ogni parola detta e soprattutto il “non detto”. Gang si è dimostrato ben consapevole di quanto la Cina sia ormai altamente integrata con l’economia globale: sulla progettazione e sull’implementazione delle politiche monetarie interne ha garantito che verranno presi in considerazioni fattori globali e rischi sistemici. Il suo intervento, in definitiva, è stato molto apprezzato dalla comunità finanziaria internazionale: ha fornito un segnale distensivo ai mercati ed ha dato indicazioni positive sulle strategie della banca centrale e sulle sue capacità di intervento, anche in un quadro macroeconomico che si sta deteriorando.

Pochi giorni fa, inoltre, Pan Gongsheng, vice governatore della People’s Bank of China (PBOC) ha dato un altro messaggio potente: nel 2019 verrà controllato l'ammontare delle insolvenze obbligazionarie cinesi, usando sia “i mezzi legali che quelli di mercato”. Le insolvenze dei bond sono aumentate lo scorso anno, per questo si rafforzerà il livello di monitoraggio e l’attenzione dell’autorità monetaria. Insomma di fronte all’aumentare delle insolvenze la Banca Centrale Cinese non starà a guardare ed interverrà in modo deciso. È un messaggio importante che ha un duplice effetto: è un invito ai grandi fondi a continuare a investire nel mercato obbligazionario cinese e un segnale chiaro che si rafforza il presidio contro il rischio contagio che potrebbe derivare da una spirale di insolvenze dei bonds.

Il messaggio che arriva dalla Cina è chiaro: non solo il Governo ma anche la Banca Centrale Cinese farà di tutto per sostenere l’economia. Sono disposti a rinunciare all’ortodossia del sostegno alla valuta, quindi ad accettare una maggiore flessibilità del cambio; sono disposti a negoziare una tregua su molti fronti, fino ad arrivare ad un accordo commerciale con Trump. Ma gli obbiettivi di lungo periodo non cambiano. Il maggiore dinamismo tattico di questi ultimi mesi è funzionale a quella “visione lunga” che ha guidato e guida le scelte strategiche.

Probabilmente ha ragione Stephen S. Roach quando sostiene che sul commercio bilaterale USA-Cina si arriverà ad un “cosmetic deal”, ad un accordo leggero ed abbellito da dichiarazioni vittoriose di Trump, che migliorerà di poco il deficit commerciale americano ma non sposterà e non inciderà sui fondamentali di lungo periodo cinesi. L’amministrazione Trump è consapevole che il deficit statunitense delle partite correnti deriva da un deficit commerciale multilaterale: l’accordo con la sola Cina non sarà sufficiente a colmarlo. Inoltre tra le due superpotenze rimane forte il disallineamento dei fondamentali a lungo termine, basti pensare al tasso di risparmio interno della Cina che nel 2018 è stato pari al 45% del PIL, ben superiore al tasso USA che è stato del 18,7%. Con l’affievolirsi degli effetti della riforma fiscale di Trump e con l’aumento del deficit di bilancio statunitense, il divario di risparmio tra America e Cina sarà destinato ad ampliarsi ulteriormente nei prossimi anni. Gli Stati Uniti per sostenere il risparmio interno depresso saranno costretti ad aumentare il disavanzo delle partite correnti. Di fronte al persistere di questi squilibri strutturali è difficile immaginare una debacle cinese. La Cina ha dimostrato di saper essere, allo stesso tempo, leone e volpe, “bisogna adunque essere golpe a conoscere e’ lacci, e lione a sbigottire e’ lupi”: la lezione di Machiavelli è stata ben compresa in Cina.



Giovanni Fracasso