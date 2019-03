Borsa: Comer Industries sbarca sul segmento Aim

Comer Industries, l’azienda guidata dall’ex-presidente di Federmeccanica Fabio Storchi, debutta oggi su Aim, il mercato alternativo dei capitali di Borsa Italiana. Per Piazza Affari si tratta della settiima matricola da inizio anno, contando le quotazioni di Covivio, lo scorso 2 gennaio e di Illimity Bank, avvenuta il 5 marzo, sul Mercato Telematico (Mta). Comer è stata individuata da Gear 1, la Spac (società di scopo) promossa da Arnaldo Camuffo, Maurizio Cozzolini e Matteo Nobili, come obiettivo per la cosiddetta 'business combination', prima della sua quotazione su Aim Italia, avvenuta lo scorso 26 febbraio. Il flottante al momento dell’ammissione è del 14,72%. Il titolo ha debuttato a 10,6 euro e ha chiuso l’asta di apertura di Aim a 11,6 euro. L’Azienda metalmeccanica di Reggiolo (Reggio Emilia) è stata assistita da EnVent Capital Markets come Nomad (advisor nominato) e da Bper Banca come Specialist, l’intermediario che si occupa di collocare i titoli.