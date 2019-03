La Banca d’Italia con un provvedimento del 12 marzo ha imposto alla succursale italiana di Ing Bank di astenersi dall’intraprendere operazioni con nuova clientela. Il provvedimento arriva a seguito di verifiche nel rispetto della normativa di antiriciclaggio.

La clientela in essere non è interessata al provvedimento, riporta l'agenzia Ansa. I clienti attuali di Ing Bank, colpita dal provvedimento di Banca d’Italia sull'antiriciclaggio che impone di astenersi da operazioni con nuovi clienti, non sono quindi toccati dalla misura. E’ quanto si legge nel provvedimento dell’istituto centrale.