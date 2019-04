Gurria: "Togliere quota 100: l'Italia è ferma al 2000"

«Una marcia indietro sul regime di pensionamento anticipato introdotto con 'Quota 100" consentirebbe di liberare risorse per 40 miliardi di euro» da qui al 2025. Lo ha detto il segretario generale dell’Ocse, Angel Gurria, durante la presentazione del Rapporto economico sull'Italia. Bene una misura che affrontasse l'assenza di un regime transitorio sulle pensioni, ma ora «occorre assicurarsi che Quota 100 sia davvero una misura temporanea". In Italia «il tenore materiale di vita, inteso come Pil procapite, è all’incirca allo stesso livello del 2000» ha poi sottolineato il segretario generale dell’Ocse, notando però anche che «la riduzione del rapporto fra debito e Pil è una priorità».