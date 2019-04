Standard & Poor's lascia invariato il rating dell'Italia: BBB

L'agenzia Standars and Pooor's ha lasciato invariato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo. L'Italia e le piazze finanziarie europee possono tirare un respiro di sollievo: la domanda che serpeggiava negli ambienti finanziari e tra gran parte degli osservatori era infatti se l'agenzia americana sarebbe stata la prima a tagliare il rating sul nostro debito sovrano, prendendosi la responsabilità di innescare, con ogni probabilità, una nuova tempesta finanziaria sul nostro Paese. Con il rischio, peraltro, di un effetto domino pieno di incognite anche sulla scena politica, ad esattamente un mese dalle elezioni europee.

Per Moody's l'Italia è Baa3 (outlook stabile), per Fitch BBB (outlook negativo) e per Dbrs BBB (stabile).

I giudizi che accompagnano il rating, però, non sono positivi:l'agenzia Usa nota che "un’inversione di tendenza sul fronte delle riforme e una volatilità della domanda esterna hanno spinto l’economia italiana in recessione". Standard & Poor's, poi sottolinea anche come il debito pubblico sia in rialzo e il debito privato in calo. Secondo l'agenzia, inoltre, sia per il governo che le banche si registra "un marcato deterioramento delle condizioni finanziarie esterne" e "i continui cambiamenti politici indeboliscono il potenziale di crescita" del nostro Paese. S&P infine nota come l’economia italiana sarà in una fase di stallo quest’anno e come le politiche del governo rischiano di rafforzare la rigidità dei salari e del mercato del lavoro.