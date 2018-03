Parmacotto passa di mano: maggioranza a Giovanni Zaccanti, co-fondatore di Saeco e Caffitaly

Parmacotto passa di mano: l'imprenditore bolognese Giovanni Zaccanti, già co-fondatore di Saeco e Caffitaly, ha acquisito la maggioranza dell'azienda. Zaccanti assume la carica di presidente dell'azienda. L'operazione conclude un percorso caratterizzato da un piano di ristrutturazione che ha puntato sulla qualità e garanzia dei prodotti e sulla notorietà del brand.

"HO VISTO UN TEAM FORTE E HO UN PROGETTO PER IL FUTURO". Il nuovo presidente spiega le ragioni del suo impegno in Parmacotto al TgParma (video)

FATTURATO DI 58 MILIONI E 140 DIPENDENTI NEL 2017. Con un fatturato di 58 milioni nel 2017 e 140 dipendenti, Parmacotto opera da 40 anni sul mercato italiano, producendo e commercializzando salumi e affini nel canale GDO e dettaglio tradizionale. Negli ultimi due anni, la proprietà della Società è passata ad un gruppo di fornitori della stessa, a seguito di un importante piano di ristrutturazione che ha puntato sulla qualità a garanzia dei prodotti e sulla notorietà del brand.



Giovanni Zaccanti, che assume la carica di presidente dell’azienda, ha dichiarato in un comunicato: “L’acquisizione di Parmacotto è per me una nuova sfida. Ho lavorato tutta la mia vita nel settore delle macchine e delle capsule per caffè, ma quando mi si è presentata questa nuova avventura non ho esitato” – e continua – “Parmacotto è un’azienda che sta riacquisendo la propria solidità: negli ultimi anni, nonostante la contrazione globale del mercato e le vicende che si sono susseguite internamente all’azienda, è riuscita comunque a crescere e performare in maniera ottimale”.



Andrea Schivazappa, AD di Parmacotto dal 2017, ha dichiarato: “Questo è un momento di grande soddisfazione per tutta la Parmacotto e per tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto. Il grande risultato ottenuto lo si deve al lavoro del team e alla condivisione di valori che oggi contraddistinguono la nostra azienda: alta qualità nella preparazione dei prodotti, sicurezza alimentare, grande rispetto nelle relazioni umane, impegno etico e sociale. Questa è oggi la Parmacotto”.

La famiglia Vitali compartecipa in quota di minoranza all’operazione.