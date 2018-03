Domani l'inserto: come cambia la tv nell'era del Web

Come ogni lunedì domani all'interno della Gazzetta ci sarà l'inserto economia di 8 pagine. Il primo piano di questa settimana è sul futuro della televisione all'epoca dei colossi della rete: da Amazon a Netflix, ecco come cambiano le regole del gioco. Il profilo aziendale di questa settimana è dedicato alla Hi-Food nata sei anni fa all'interno del Campus. Focus sulla fiera MecSpe che si aprirà giovedì alle fiere di Parma e sulla sharing economy. Parliamo ovviamente di mercati, spazio alle rubriche Via Emilia e Ipse Brexit nonché a "La parola all'esperto": questa settimana i quesiti riguardano i condomini. Inviate i vostri quesiti a esperto@gazzettadiparma.net