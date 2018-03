Taiwan apre ai prosciutti made in Italy

Taiwan apre ai prodotti a base di carne di maiale made in Italy. Lo rende noto la Commissione europea. «I prodotti a base di maiale provenienti dall’Italia, a partire dal Prosciutto di Parma, sono ora ammessi sul mercato taiwanese - si legge in una nota dell’Esecutivo Ue - a seguito di un lavoro congiunto della Commissione europea e delle autorità italiane». Secondo le stime della Commissione l'apertura del mercato taiwanese genererà vendite di prodotti a base di carne suina italiana da circa 2 milioni di euro. Su questo via libera, che riconosce la bontà degli standard di qualità europei «costruiremo nuove iniziative per perseguire ulteriori opportunità di mercato in Asia», ha commentato il commissario Ue all’Agricoltura Phil Hogan.