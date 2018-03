In occasione dell'evento Labirinto d'acque che si sta tenendo in questi giorni a Fontanellato, il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti ha scelto di far visita questa mattina alla vicina "Fattoria di Parma" a Sanguinaro dove ha incontrato il titolare Paolo Pongolini. Dopo aver visitato il moderno stabilimento si è soffermato su “Pasqualotto da Parma” definendolo la più originale idea emiliana per festeggiare la Pasqua. Un Fiocco di Prosciutto stagionato 14 mesi , messo in un uovo trasparente di plexiglass sagomato a maialino.