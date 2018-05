Ecco 20 annunci per chi cerca un impiego

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.



***************************************************************************************

JUNIOR TAX SPECIALIST

Azienda attiva nei servizi di trasporti e logistica refrigerata in Europa cerca laureato/a in Giurisprudenza o Economia da inserire con il ruolo di Junior Tax Specialist alle dirette dipendenze della Direttrice Amministrazione e Finanza.

La figura inserita dovrà dare supporto alle divisioni aziendali nella valutazione fiscale delle iniziative commerciali, della contrattualistica e degli investimenti. In particolare, si occuperà dei bilanci di fine anno, in riferimento alla parte fiscale; della manutenzione dei libri societari; della valutazione di aziende di potenziale acquisizione, delle convocazioni di Assemblee, calcolerà le tasse in collaborazione con lo Studio di Consulenza in materia fiscale; provvederà alla manutenzione di un sistema adeguato di procedure e linee guida aziendali in ambito fiscale.

Il/la candidato/a ideale ha una esperienza di due/tre anni nell'area fiscale/societaria in azienda, oppure all'interno delle società di revisione contabile (divisione TAX), ha una buona conoscenza dell’inglese e ottima conoscenza del pacchetto office.

Sede di lavoro: Parma



AUTISTA AUTOTRENI

Azienda cerca autisti di autotreni in possesso di patente e, preferibilmente, pregressa esperienza in analoga mansione. Si richiede una buona conoscenza delle provincie di Parma.

Zona di lavoro: PARMA



ADDETTI VENDITA AUTO

Concessionaria di Parma cerca persone con la passione per il settore automobilistico da inserire come apprendisti addetti alla vendita di auto. È richiesta esperienza minima a livello commerciale oppure in ruoli di vendita assistita e a contatto con il pubblico.

Sede di lavoro: PARMA



OPERATIONS SCHEDE TECNICHE

Azienda del settore tessile ricerca Addetto/a Distinte Base Accessori. La figura inserita avrà il compito di creare anagrafiche modello, compilare distinte base accessori e schede tecniche dalla prototipia alla produzione. Nello specifico, in fase di prototipia e campionario, si occuperà della gestione dell’approvvigionamento dei materiali e interazione con fornitori. È gradita la buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: provincia di Parma.



ENGINEERING AND MAINTAINANCE MANAGER

Multinazionale del settore del beverage packaging cerca per il nuovo stabilimento un Engineer and Mantainance Manager da inserire sotto la responsabilità del Manager di stabilimento con il compito di dare al team supporto organizzativo e tecnico, migliorando le performance di ingegneria e manutenzione e, dunque, il budget e i relativi KPI. La figura inserita avrà la responsabilità dei progetti d’Ingegneria e dello sviluppo ed esecuzione dei piani di manutenzione dello stabilimento, che opera su base continuativa. La figura cercata possiede il titolo di laurea in ingegneria meccanica o equivalente, ha almeno 5 anni di esperienza in organizzazioni strutturate nell’ambito manifatturiero. Competenze in ingegneria elettronica saranno considerate un vantaggio in fase di valutazione. Si richiede inoltre una eccellente competenza in ingegneria e manutenzione meccanica, sia tecniche e operative che di problem solving e di capacità decisionale. Il candidato ideale conosce il TPM e la metodologia Statistical Process Control e, preferibilmente, anche le certificazioni Green belt nel Six-Sigma e dei principali standard (ISO14001 e OHSAS 18001). Completano il profilo doti comunicative e di relazione interpersonale, nonché l’ottima conoscenza dell’italiano e dell’inglese.

Sede di lavoro: PARMA



ADDETTO SPEDIZIONI SETTORE EDILIZIO

Azienda manifatturiera ricerca Addetta/o Spedizioni nel settore edilizio. Il/la candidato/a verrà inserito nell'area logistica del gruppo e si occuperà, con graduale responsabilità, della gestione degli ordini acquisiti e delle spedizioni dei prodotti via terra. Il/la candidato/a ideale ha esperienza nel settore edilizio nella gestione dei rapporti con i trasportatori e nella organizzazione delle spedizioni: si occuperà dell’inserimento nel programma gestionale dell’ordine già acquisito, gestione e spedizione (fatturazione compresa). Si valutano candidati con diploma di Scuola Secondaria e in possesso di un buon livello di conoscenza dell’inglese e del pacchetto office (ottimo Excel).

Sede di lavoro: Parma SUD OVEST



FUNZIONARIO COMMERCIALE

Cooperativa sociale operante nel settore dei servizi alla persona, ricerca, per la propria sede di Parma, un Funzionario Commerciale. La risorsa dovrà supportare la Direzione Commerciale nella gestione dei clienti in essere, sia enti pubblici che privati, e nello sviluppo delle aree territoriali assegnate (Parma/Reggio Emilia). Si occuperà in particolare delle relazioni con i clienti in essere, tramite visite di verifica del livello di soddisfazione del servizio, della rinegoziazione delle condizioni inizialmente pattuite, nel rispetto dei termini previsti dal contratto e della delega ricevuta. Inoltre si occuperà dello sviluppo attraverso l’analisi del fabbisogno e l’individuazione di eventuali nuovi ambiti d’intervento sui clienti attuali, nonché delle trattative commerciali con cliente potenziale. Si cerca una persona con almeno cinque anni di esperienza in analoga mansione, in possesso del diploma di laurea (preferibilmente in materie economico-giuridiche), con competenze in ambito amministrativo (tematiche di natura contabile, fiscale e giuslavoristica e conoscenza del tessuto socio-economico dell’area territoriale. Completano il profilo l’orientamento al cliente, buone capacità relazionali e negoziali, capacità di lavorare per obiettivi definendo le priorità, problem solving.

Sede di lavoro: PARMA



PROGETTISTA ELETTRICO

Azienda operante nel settore impiantistico alimentare, leader nel food processing con sede a Parma cerca un/una Progettista Elettrico. La ricerca è rivolta ad un/una candidato/a con Diploma in ambito tecnico e un’esperienza di almeno due o tre anni nel ruolo. Le principali responsabilità della persona che verrà inserita riguarderanno la progettazione di quadri elettrici, impianti a bordo macchina di macchine e linee per il settore alimentare, la progettazione elettropneumatica (selezione e dimensionamento di componenti), la scelta della componentistica; l’evasione della distinta base; il supporto tecnico alla produzione e all’ufficio assistenza clienti. Tra i requisiti richiesti vi è la conoscenza e la capacità di lettura degli schemi elettrici e l’utilizzo del CAD Elettrico SPAC. È inoltre necessaria una minima conoscenza di base della progettazione elettromeccanica (circuiti di avviamento motori, dimensionamento dei componenti e dei cavi, sistema di raffreddamento dei quadri elettrici ecc.) e della pneumatica di comando (lettura schemi pneumatici e conoscenza dei comandi). La persona prescelta dovrà infine possedere un’ottima conoscenza del pacchetto Office.

Sede di lavoro: Parma



COMMERCIALE SPEDIZIONI

Azienda di Spedizioni Nazionali e Internazionali, nell'ottica del potenziamento della propria struttura commerciale cerca un/una Commerciale Spedizioni che riporti direttamente al responsabile di funzione e si occupi della gestione commerciale della zona territoriale assegnata. In particolare la figura inserita nel ruolo avrà la responsabilità di gestire il portafoglio clienti per il territorio assegnato e di sviluppo sviluppo, acquisizione e fidelizzazione di nuovi clienti, nonché supporto ai colleghi nella gestione del portafoglio esistente. Il candidato ideale è in possesso di laurea o cultura superiore e ha maturato un'esperienza di circa cinque anni nella vendita di servizi in ambito trasporti e spedizioni via terra-mare- aereo. Inoltre ha competenze specifiche nel settore delle spedizioni nazionali e internazionali e possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua (spagnolo o francese). Gradita eventuale esperienza di "inside sales" e desiderio di crescere come commerciale esterno. Completano il profilo un forte orientamento ai risultati, entusiasmo, flessibilità, autonomia organizzativa, attenzione al cliente e proattività, ottime doti relazionali, dinamismo.

Zona di lavoro: Parma



PLANNER

Multinazionale del settore bevarage packaging per il nuovo impianto sito a Parma cerca Planner, che riporti direttamente al Supply Chain Manager e si occupi della gestione degli aspetti di rifornimento, in accordo con il Cliente e coerentemente agli obiettivi dell’impianto, provvedendo ai piani di produzione e garantendo la massima efficienza produttiva. Le principali attività che competono al ruolo sono: la pianificazione dei flussi di fornitura, la programmazione per il mantenimento dell’efficienza nella produzione, l’organizzazione della supply chain dei Clienti, il Production planning, lo Stock Management, la Distribution. inoltre la figura inserita si coordinerà con la divisione Finance per la preparazione del Budget.

Il profilo ricercato possiede il titolo di laurea e specializzazione nel campo della Supply Chain ed ha almeno cinque anni di esperienza in logistica e Supply Chain con e una forte esperienza nei processi logistici complessi nell’industria, ottime competenze informatiche e SAP. Completano il profilo l’orientamento al risultato e al miglioramento delle performance, capacità di negoziazione, conoscenza fluente di Italiano e inglese.

Sede di lavoro: PARMA



SISTEMISTA

Azienda specializzata in assistenza sistemistica per le PMI cerca Sistemista che si occupi dell’assistenza tecnico sistemistica ai clienti: piccole e medie imprese e studi professionali. La risorsa ideale è diplomata ad indirizzo tecnico ed ha maturato almeno tre\cinque anni di esperienza in CED strutturati, occupandosi in particolare di progettazione infrastrutturale, integrazione tra reti diversificate, virtualizzazione ed assistenza server\reti\firewall. Al di là delle sue esperienze professionali, la figura che verrà selezionata è una persona curiosa, sempre pronta a cercare in modo rapido ed efficace la soluzione al problema che gli viene posto con tutti i mezzi disponibili. In merito alle competenze tecniche il/la candidato/a conosce approfonditamente i sistemi operativi Server 2003 -2012 e client Xp – Win10 Microsoft, sia la gestione che l’installazione. Tra i requisiti è richiesta anche la conoscenza ed esperienza su active directory 2003 - 2012, exchange 2003 – 2016, vmware vsphere 4.0 – 6.5, sia gestione che installazione, e la conoscenza ed esperienza su networking. Inoltre il/la candidato/a ha competenze nell’utilizzo, gestione e configurazione di routers e firewall, sia Linux che Cisco, conosce e gestisce i server posta elettronica, la gestione domini, DNS. Il/la candidato/a ideale ha un’ottima capacità di problem solving e lavoro in team, sa relazionarsi in maniera corretta con i clienti. È considerata indispensabile la capacità comunicativa, che deve essere ottima per rapportarsi in maniera corretta e professionale con i clienti.

Sede di lavoro: Parma



STORE MANAGER GRANDE METRATURA

Catena internazionale di abbigliamento cerca Store Manager Grande Metratura da inserire all’interno del punto vendita, riportando direttamente all'area Manager. Il ruolo prevede la gestione di circa 30 risorse. La figura inserita parteciperà al raggiungimento degli obiettivi economici attraverso una costante analisi dei principali KPI, un monitoraggio dei costi di gestione e uno sviluppo del profitto, nonché un'attenzione al rispetto delle policy aziendali. Si occuperà della selezione, motivazione, sviluppo e gestione del team in termini di planning, presenze, ferie e permessi, contrattualistica, conducendo momenti di valutazione e di formazione one-to-one e supervisionando l'attività dei 2 Assistant Store Manager. Infine garantirà un aumento del tasso di fidelizzazione della clientela formando le risorse ad una vendita assistita al cliente orientata alla sua massima soddisfazione. Si richiede esperienza di almeno tre o cinque anni nel settore retail con ruoli di gestione su staff composti da 20-25 risorse. I requisiti dei candidati includono ottime capacità organizzative, orientamento al risultato e un'attenzione particolare al servizio clienti, oltre a spirito intraprendente e spiccate doti manageriali, di coordinamento, coaching e mediazione. Imprescindibile l'ottima capacità di lavorare in squadra, di lettura e monitoraggio dei principali KPI e indicatori di performance.

Indispensabile buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: PARMA

HR SPECIALIST

Agenzia per il lavoro seleziona, per il potenziamento del proprio organico interno dell’ufficio di Parma, un/a Addetto/a alla Selezione Del Personale. Il candidato/a, rispondendo direttamente al responsabile di filiale, seguirà le attività di ricerca e selezione dei profili e di erogazione dei servizi di filiale confrontandosi direttamente col cliente. Si richiede forte motivazione; buona conoscenza dei principali sistemi informatici e, in via preferenziale si richiede precedente esperienza maturata nel settore delle agenzie per il lavoro.

Sede di lavoro: PARMA



MANUTENTORE TERMOIDRAULICO / MECCANICO

Azienda cerca un Manutentore Termoidraulico/Meccanico, per la manutenzione di impianti termici e impianti di condizionamento e il coordinamento dei lavori come Capo cantiere e preposto alla sicurezza. Si richiede Diploma di perito meccanico o equivalente; Patentino II° grado vapore; esperienza nella manutenzione impiantistica di tipo industriale, oltre a caldaie ed elementi terminali impianti di condizionamento.

Il candidato ideale possiede capacità risolutiva su interventi a guasto, doti organizzative e autonomia nel lavoro. Completano il profilo attitudini relazionali e a lavorare in team.

Sede di Lavoro: Rubbiano (PR)



AUTISTA BILICO

Azienda del settore trasporti cerca diverse figura di autisti per il nuovo polo della provincia di Parma con Patente E e CQC. In particolare l’autista bilico inserito dovrà occuparsi del trasporto merce prevalentemente in zona Centro-Nord, del carico e scarico merce e dell’interfaccia con clienti. Il candidato ideale ha un’esperienza pregressa di almeno tre anni nel trasporto di bilico con semirimorchio fino a 13,80 metri, possiede le patenti E, CQC e cronotachigrafo; è disponibile a trasferte.

Sede di lavoro: Provincia di PARMA

ADDETTO UFFICIO ACQUISTI CON ESPERIENZA IN AMBITO PRODUZIONE

Azienda intende inserire una nuova risorsa come unico referente dell’Ufficio acquisti del reparto di appartenenza. L’Addetto/a ufficio acquisti manterrà le relazione con i fornitori, con l’ufficio commerciale interno, gli impiegati addetti alla preventivazione che girano gli ordini firmati per la loro gestione o le richieste di quotazione per prodotti nuovi per poter completare o preventivi per la rete commerciale. La figura inserita acquista prodotti e tratta con i fornitori, trasmettere gli ordini per ottenerli evasi nel tempo previsto, cerca e trova nuovi fornitori. Tra i materiali e prodotti che tratta vi sono utensili manuali, elettrici e a batteria, ad aria compressa, per asportazione del truciolo; macchine utensili e relativi accessori, strumenti di misura e controllo, prodotti adesivi, lubrificanti, per la saldatura, marcatura e ingrassaggio; prodotti abrasivi, elementi di fissaggio e di sollevamento, arredamenti industriali, prodotti infortunistici, prodotti per aria compressa.

La figura nel ruolo opera su ERP Navision. Si richiede diploma tecnico Ragionieristico o Commerciale, o Laurea coerente, esperienza di cinque o sei anni negli acquisti preferibilmente maturata in aziende che operano nella produzione di impianti e macchinari (per esempio macchinari per la lavorazione alimentare o nel settore della Meccanica o della carpenteri. Inoltre la persona selezionata utilizza il pacchetto Office e in particola Excel ed ha esperienza nello scouting di nuovi fornitori e nella negoziazione. È gradita la familiarità con i prodotti inerenti il settore della meccanica e la conoscenza dell’inglese.

Sede di lavoro: Provincia di Parma



PROGRAMMATORE PLC

Azienda operante nel settore delle automazioni elettroniche industriali cerca Programmatore PLC in possesso di diploma Tecnico o Laurea triennale. La figura inserita nel ruolo avrà il compito di analizzare le richieste dei committenti definendo le logiche degli impianti, in affiancamento al responsabile dell’automazione. Si occuperà di sviluppare il codice di programmazione su PLC; supervisionare gli start up degli impianti e/o i collaudi, intervenendo sul software quando necessario; supportare i tecnici in sede e fuori sede. Il ruolo richiede la conoscenza dei linguaggi di programmazione dei PLC più diffusi ( Siemens, Allen Bradley ) e una pregressa esperienza nello sviluppo di sistemi di automazione complessi, oltre alla buona capacità di lettura degli schemi elettrici. Completano il profilo l’attitudine al problem solving e l’autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro. È richiesta la disponibilità a saltuarie e brevi trasferte world wide.

Sede di lavoro: Provincia di Parma.



SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVO/A

Società di consulenza manageriale e direzionale, per ampliamento del proprio organico ricerca Segretario/a Amministrativo/a con spiccate doti organizzative ed una elevata propensione all’ascolto, che abbia maturato una breve esperienza in ambito amministrativo. Il ruolo prevede lo svolgimento di attività di segreteria e di amministrazione di base (controllo ordini, fatturazione, archivio, gestione della documentazione da esibire al commercialista, rapporti con banche e fornitori). Si richiede laurea in Economia o diploma di ragioneria con pregressa esperienza nella mansione. Completano il profilo precisione e grande senso organizzativo.

Sede di lavoro: PARMA



ADDETTO/A ALLA MANUALISTICA TECNICA

Azienda operante nel settore impiantistico alimentare, leader nel food processing con sede a Parma cerca un/una Addetto/A alla Manualistica Tecnica. La ricerca è rivolta ad un/una candidato/a con Diploma in ambito tecnico meccanico e un’esperienza di circa quattro o cinque anni nel ruolo. La persona si occuperà della redazione e gestione della manualistica relativa agli impianti. Sono requisiti indispensabili la capacità di disegnare con CAD 2D e 3D. È richiesta, in particolare, la buona conoscenza dei programmi Autodesk e di Adobe. La figura che verrà inserita verrà poi istruita internamente all’azienda in merito all’utilizzo di altri software specifici per lo svolgimento delle diverse mansioni. La persona prescelta dovrà infine possedere una discreta/buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: PARMA



CONTABILE ESPERTA/O

Azienda del settore tessile cerca Contabile Esperta/o. Si richiede esperienza in contabilità, sia attiva che passiva, esperienza nell'import/export, IVA, fatturazione e dogane. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: PARMA