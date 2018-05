Barilla, Federer-Oldani: nuove lezioni in cucina

Nei prossimi spot Barilla su pasta Integrale e ai 5 cereali, salsa pronta e ragù classico ancora una volta Roger Federer sarà in un campo da gioco nuovo per lui: la cucina.

Dopo il primo incontro in cucina con il «maestro» Davide Oldani e il viaggio a New York per condividere con gli amici il piacere di una pasta al pesto, ecco quattro nuove lezioni per mettersi alla prova e migliorarsi sempre di più ai fornelli e allo stesso tempo continuare - tra gesti tennistici e movimenti atletici - a portare il suo personale tocco alla cucina italiana e al piatto più iconico della dieta mediterranea. In queste lezioni il campionissimo svizzero utilizzerà due ricette di sughi pronti e due ricette di pasta fornite dal Maestro Oldani.

Gli spot, della durata di 15” ciascuno, sono stati realizzati dall’agenzia JWT e verranno trasmessi in Italia a partire dal 20 maggio e nelle principali geografie in cui Barilla opera, dalla seconda parte dell’anno.

A ognuno è associata una «master lesson» e una parola chiave: il primo, «La semplicità», propone nella sua versione più semplice e genuina. Il secondo spot s’intitola «Il rispetto” ed è dedicato al ragù di carne alla bolognese, ricetta simbolo del pranzo della domenica Nella terza master lesson è protagonista la Pasta ai 5 cereali, una nuova linea di prodotto nata nel segno della ricerca del benessere. L’ultima lezione «Sorprendi» rappresenta per Federer il completamento di un percorso di crescita in cucina: una rivisitazione della classica cacio&pepe. r.eco.