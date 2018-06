La realizzazione di un nuovo impianto di recupero di materiali all’interno del Pai (Il Polo ambientale integrato di Ugozzolo dove sorge il termovalorizzatore) da 20 milioni di euro, investimenti sulle reti per la distribuzione del gas, del ciclo idrico e la depurazione, ma anche l’installazione di nuovi contatori elettronici per gas ed energia elettrica. Sono solo alcuni degli investimenti - per un totale di 351 milioni di euro - previsti su Parma dal piano industriale al 2022 di Iren.