Chiusa l'opa sulle 3 casse: Crédit Agricole Cariparma oltre il 96%

Concluso, lo scorso primo giugno, il periodo di riapertura dei termini delle Offerte Pubbliche di Acquisto promosse da Credit Agricole Cariparma sulle Casse di Risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato, che ha permesso ad altri azionisti di poter aderire all’Opa lanciata dall’istituto di credito. Nel dettaglio, si legge in una nota della banca, sono state apportate il 66,10% delle azioni oggetto dell’offerta per CariCesena; il 66,36% delle azioni oggetto dell’offerta per Carim l’il 81,66% delle azioni oggetto dell’offerta nel caso di Carismi. Hanno accettato l’offerta 10.038 azionisti, pari al 75% per quanto riguarda Caricesena, 5.899 azionisti, pari al 75% per quanto riguarda Carim, 5.064 azionisti, pari all’82% per Carismi.

Considerando le azioni portate in adesione all’offerta, le azioni già detenute e quelle acquisite al di fuori delle Offerte, Crèdit Agricole Cariparma arriverà a detenere alla data di pagamento - il prossimo 8 giugno - il 96,36% del capitale di Caricesena; il 96,83% del capitale di Carim; il 96,06% del capitale di Carismi.