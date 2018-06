«Occorrono riforme per far crescere di più l'economia. Ad esempio, bisogna lottare contro l'eccessiva burocrazia che uccide le imprese e le famiglie», ha affermato Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review, durante la terza e ultima giornata del Festival del pensiero ribelle, organizzato a Zibello.

Sul palco allestito nel chiostro dell'ex convento dei padri domenicani anche l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero. «Forse non siamo riusciti a spiegare la riforma delle pensioni», ha detto, per poi aggiungere «dovevamo trovare i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici».