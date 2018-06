Servizi Italia, joint venture nel Far East

Importante accordo nel Far East per Servizi Italia che ha raggiunto un'intesa col gruppo asiatico IDS Medical Systems Group Ltd. («idsMED») per creare un veicolo societario con sede a Singapore denominato IdsMED Servizi Pte Ltd («NewCo»): l’obiettivo è di sviluppare opportunità di business nei servizi di sterilizzazione e lavanolo per la Sanità nell’Area Asia-Pacifico (Singapore, Indonesia, Malesia e Vietnam, ma si estenderà a Cambogia, Cina, Filippine, Giappone, Hong Kong, Myanmar, Sud Corea, Taiwan e Thailandia).

IdsMED (gruppo Fung Investments) è uno dei principali gruppi asiatici attivi nella gestione della supply chain per la Sanità nel continente. Il gruppo dispone di un ampio network distributivo, con accesso a oltre 10.000 istituzioni sanitarie e rappresenta più di 200 produttori internazionali; i dipendenti sono 1600, tra cui 700 specialisti commerciali e clinici e oltre 300 ingegneri biomedicali.



“Siamo lieti di aver avviato oggi la collaborazione con un operatore importante come idsMED” commenta Enea Righi, ad di Servizi Italia. “L’accordo sottoscritto conferma la linea di crescita internazionale del nostro gruppo e dimostra l’importanza e il potenziale dei servizi da noi offerti. Riteniamo che lo sviluppo del business della joint venture potrà essere particolarmente interessante nel medio-lungo termine, tenuto conto dell’elevato livello qualitativo del know-how apportato da Servizi Italia, nonché in considerazione del ridotto livello di outsourcing dei servizi oggetto di accordo nei Paesi target della regione Asia Pacifico”.

“Questa joint venture con Servizi Italia segna un'altra pietra miliare nella rapida espansione di idsMED nell’Area

Asia-Pacifico” ha commentato Ben Chang, Amministratore Delegato di idsMED. “Siamo lieti di aver trovato il

partner perfetto in Servizi Italia per far crescere insieme le nostre rispettive attività in nuove aree. I nostri punti

di forza complementari ci daranno un vantaggio interessante per sfruttare l'enorme attività di lavanderia e

sterilizzazione nell'Area Asia-Pacifico” .

Gli accordi sottoscritti prevedono che NewCo sarà una holding partecipata al 70% da idsMED e al 30% da Servizi

Italia e la stessa provvederà a controllare specifici veicoli operativi, che saranno costituiti di volta in volta in

base all’individuazione di opportunità di sviluppo nei Paesi alla base della joint venture. Gli accordi sottoscritti

prevedono inoltre che Servizi Italia e idsMED definiscano un gruppo di lavoro congiunto per l’identificazione

delle opportunità e lo sviluppo dei progetti.

NewCo disporrà di un capitale iniziale di 1 milione di dollari di Singapore (638mila euro al tasso di cambio corrente), apportato pro-quota dai soci e tale da consentire l’avvio dell’attività esplorativa. Servizi Italia (che nella negoziazione degli accordi è stata affiancata dallo Studio Legale Baker McKenzie) finanzierà la propria quota parte tramite indebitamento bancario.