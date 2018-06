Bonatti, commessa di oltre mezzo miliardo per un gasdotto in Canada

Importante commessa in Canada per il Gruppo Bonatti. TransCanada Corporation ha infatti affidato a Pacific Atlantic Pipeline Construction - società canadese del Gruppo Bonatti - la costruzione di una porzione del progetto di pipeline "Coastal Gaslink". L’incarico viene assegnato in vista della prossima decisione dei soci di LNG Canada di procedere con la costruzione di un impianto di liquefazione gas nei pressi aKitimat, British Columbia.

Il gasdotto avrà una lunghezza complessiva di circa 670 km e attraverserà le catene montuose della British Columbia con i suoi tubi da 48 pollici per arrivare ad alimentare l’impianto LNG di Kitimat, sulla costa occidentale del Canada. L'investimento è di circa 4,8 miliardi di dollari canadesi. La costruzione avverrà in un ambiente climaticamente estremo e allo stesso tempo molto sensibile: la flora e la ricca fauna sono protette da una regolamentazione rigida e complessa.

Lo scopo del lavoro di Bonatti - spiega un comunicato - include la costruzione e il collaudo di 2 lotti su 8 complessivi, per un valore previsto di oltre mezzo miliardo di dollari canadesi. Bonatti avrà diretta responsabilità sull'assunzione di oltre 700 persone (le popolazioni autoctone della British Columbia avranno la precedenza) e del coinvolgimento di fornitori locali per la realizzazione del progetto.

“Questo contratto segna l’avvio delle attività operative di Bonatti in Canada, un Paese tra i più importanti al mondo per riserve di gas e petrolio”, dichiara il Presidente e Ad di Bonatti, Paolo Ghirelli, “ed è un importante passo per gli sviluppi futuri di Bonatti nella filiera dell’oil & gas”.

"Bonatti - spiega la nota - è stata selezionata da TransCanada grazie al suo approccio in materia di sicurezza, rispetto dell’ambiente e capacità di coinvolgimento delle comunità locali, nonché per la sua solidità finanziaria, l’esperienza tecnica e la capacità produttiva. TransCanada ha sottolineato l’importanza di questo traguardo per quanto concerne lo sviluppo del progetto "Coastal GasLink", che permetterà la creazione di importanti opportunità di lavoro per le comunità autoctone del nord della British Columbia e per lo sviluppo di manodopera locale qualificata".

Il Canada è uno dei principali produttori al mondo di idrocarburi, con il 4,8% della produzione mondiale di petrolio e il 4,9% della produzione di gas, sempre a livello mondiale.

“Quando abbiamo iniziato ad approcciare il mercato canadese”, sottolinea Stefano Protogene, Coordinatore commerciale di Bonatti, “abbiamo trovato un contesto dove gli elevati standard di qualità, le capacità tecniche, l’organizzazione e l’etica prevalgono anche sulle logiche di prezzo. Questa acquisizione conferma l’eccellenza qualitativa raggiunta dalla nostra azienda nei progetti più sfidanti della filiera del gas. Le tecnologie proprietarie di Bonatti ancora una volta segnano il vantaggio competitivo nel mercato globale”.