Oggi l'assemblea degli industriali al «Paganini»

Sarà l’auditorium Paganini a ospitare quest'anno la 73ª assemblea annuale dell’Unione parmense degli industriali. L'evento è in programma per questo pomeriggio.

Alle ore 15.30 si aprirà la parte privata riservata alle aziende associate all'Upi, nella quale, oltre all’esame dei bilanci consuntivo e preventivo, avverrà la votazione del nuovo presidente dell’Unione parmense degli industriali, che resterà in carica per il biennio 2018-2019. Subito dopo, a partire dalle ore 17, si terrà la parte pubblica dell’assemblea, aperta anche ad autorità e invitati.

A prendere la parola sarà il presidente Alberto Figna, che nella propria relazione annuale analizzerà gli andamenti e le situazioni che hanno caratterizzato l’economia nazionale e provinciale nel corso dell’anno passato e, giunto alla fine del suo mandato, traccerà anche un bilancio dei quattro anni alla guida dell’Upi. Figna si soffermerà, in particolare, sulle problematiche e sulle esigenze manifestate dagli imprenditori locali, i progetti intrapresi e i risultati conseguiti dall’associazione nell’intento di consolidare la crescita dell’economia parmense e fornire nuovi strumenti per rafforzare le imprese e il sistema territoriale all’interno della competizione nazionale e internazionale.

Dopodiché sarà la volta della tavola rotonda, in cui il giornalista del Sole 24 Ore Alessandro Graziani dialogherà sul tema «L’impatto dell’evoluzione del sistema creditizio sull’economia italiana» con alcuni dei protagonisti della scena bancaria italiana: Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana, Giampiero Maioli, responsabile di Crédit Agricole in Italia e Gianni Franco Papa, direttore generale di Unicredit.

Le conclusioni saranno poi affidate al presidente di Confindustria Emilia Romagna Pietro Ferrari.