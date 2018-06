Paolo Barilla (Aidepi): "I consumatori vorranno cibo sano, sicuro e sostenibile"

«I consumatori del futuro saranno sempre più alla ricerca di prodotti sani e sicuri, ma allo stesso tempo tenderanno a mangiare non più solo per il proprio piacere o perchè fanno bene, ma scegliendo anche cibi che non danneggino il pianeta, senza cioè avere sensi di colpa verso il mondo». Lo ha detto il presidente Aidepi e vicepresidente del Gruppo Barilla, Paolo Barilla, intervenuto alla tavola rotonda organizzata nell’ambito dell’Assemblea della Cooperazione agroalimentare e della pesca di Confcooperative.

«Il futuro del food si crea tutti insieme - ha detto Barilla - se ieri l’obiettivo era la disponibilità di cibo, oggi la sfida è assicurare la qualità di prodotto e non non possiamo altro che migliorare su questo fronte». Secondo il presidente «occorre costruire un nuovo modello che sappia integrare tutte le parti della filiera», ha concluso il presidente, nel ricordare, ad esempio, che «la pasta da fuori è sempre uguale ma è cambiato quello che c'è dentro, la sfida è mantenere il marchio sapendolo tradurre nel sistema».