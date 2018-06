L'inflazione di giugno a Parma: aumentano gli alimentari, ristorazione meno cara

Il tasso di inflazione in Italia accelera all’1,4% tendenziale a giugno, nei dati Istat provvisori, e sale soprattutto per gli acquisti quotidiani dei consumatori. E questo mese il tasso nazionale è più alto di quello di Parma. In città l'inflazione annua è +0,9%; in diverse occasioni, invece, nei mesi scorsi il tasso d'inflazione di Parma era più alto della media nazionale.

La variazione mensile (rispetto al mese di maggio) dell'inflazione è +0,3% in Italia, +0,1% a Parma.

I prezzi che aumentano di più a Parma

Bevande alcoliche e tabacchi +4,5% annuo

Trasporti +4,3% annuo

Prodotti alimentari e bevande analcoliche +2,5% annuo



I prezzi che diminuiscono di più a Parma

Istruzione - 14,8% annuo

Servizi ricettivi e di ristorazione - 3,8% annuo

Comunicazioni - 3% annuo



I prezzi a Parma nel mese di giugno: tutti i dati

I prezzi medi delle diverse categorie sono calcolati dal Comune di Parma