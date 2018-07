Rinnovato il Contratto provinciale delle Conserve Animali Prosciuttifici di Parma

All'Unione Parmense degli Industriali è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Provinciale Conserve Animali Prosciuttifici.

Sulla base della piattaforma approvata dalle assemblee dei lavoratori nell’autunno scorso il coordinamento delle RSU del settore ha dato unanime parere positivo. Ora si svolgeranno le assemblee per validare il testo sottoscritto.

Il contratto, che si applica a più di 200 aziende con circa 3mila addetti in totale, prevede significativi miglioramenti economici e normativi e conferma l’impianto di un contratto provinciale che proprio nel 2018 compie 50 anni. Il testo ha recepito le ultime novità in tema di “industria 4.0”, detassazione del salario variabile e welfare aziendale di tipo sociale. Disegna moderne relazioni industriali per promuovere la responsabilità sociale di impresa e il contrasto dei fenomeni illegali nel lavoro, introduce il diritto all’informazione in caso di cambio di appalto, estende diritti sindacali a tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale, compresi coloro che operano in appalto, rende più flessibile il congedo parentale e riconosce un permesso retribuito annuo in caso di malattia dei figli piccoli. Quanto al premio di produzione variabile, sono state riviste in modo migliorativo le tabelle degli obiettivi: a regime si arriva a 1900 euro, con un aumento superiore all’11%.

Infine, si è deciso concordemente di rendere possibili accordi aziendali che a fronte di assunzioni a tempo indeterminato o assunzioni da precedenti appalti applichino gradualmente alcune parti del contratto, per incoraggiare il lavoro stabile.