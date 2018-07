Cft si rafforza: acquisita la maggioranza della bergamasca Comac

Cft Group acquisisce la maggioranza del capitale di Comac srl di Bergamo. L'azienda di Parma acquisisce il 61% del capitale di Comac, in un'operazione da 25 milioni di euro.

Comac è una società attiva nella progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione, assistenza tecnica e commercio di macchine per il confezionamento, l'imballaggio e la distribuzione di prodotti alimentari con un particolare focus sul settore degli impianti di infustamento birra.

Roberto Catelli, presidente del gruppo Cft e Alessandro Merusi, ceo del gruppo Cft hanno dichiarato in una nota:

"Con l'acquisizione, il gruppo Cft prosegue la sua strategia di diversificazione, rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento competitivo nel settore del beverage ed in particolare nel riempimento della birra, completando l'attuale offerta commerciale, costituita dagli impianti di produzione birra attualmente forniti attraverso la controllata tedesca Rolec Prozess und Brautechnik Gmbh, e da quelli di riempimento in vetro e in lattina, con gli impianti automatici e semi-automatici per il confezionamento di bevande in fusti, nella cui produzione e commercializzazione Comac è leader di mercato. Il perfezionamento di tale operazione consentirà infatti al gruppo Cft, attraverso una gamma di prodotti di indiscussa leadership tecnologica, di fornire ai propri clienti soluzioni complete "chiavi in mano", consolidando un posizionamento competitivo rilevante in un settore che presenta interessanti prospettive di sviluppo".

L'acquisizione rientra nella più ampia strategia di consolidamento del posizionamento competitivo del gruppo Cft in uno dei business di riferimento, quello della birra, mediante ampliamento del portafoglio prodotti, da implementarsi anche a valle e in ragione della business combination. "Il nostro obiettivo è di sviluppare il nostro portfolio prodotti con soluzioni all’avanguardia, al fin di rinforzare ulteriormente la nostra presenza commerciale nel mondo, e in modo da poter proporre ai nostri clienti un’offerta completa attraverso un servizio ottimale".