Parmalat: l'utile del primo semestre sale a 39,9 milioni

Il gruppo Parmalat ha chiuso il semestre con un utile di 39,9 milioni di euro, in aumento di 9,3 milioni rispetto al primo semestre 2017. Il dato è legato al «minor contributo negativo del Venezuela e a minori imposte in applicazione del Patent Box in Italia, che hanno compensato il peggioramento della gestione operativa».

Il fatturato netto è di 3 miliardi di euro, in calo di circa il 7,3% rispetto al primo semestre 2017. Il margine operativo lordo si attesta a 146,6 milioni di euro, in calo di 38,5 milioni (-20,8%) rispetto ai 185,1 milioni del primo semestre 2017. «Gli inattesi e recenti rialzi del costo della materia prima - spiega un comunicato - e le forti tensioni in ambito commerciale legate ai necessari adeguamenti dei prezzi di vendita da parte delle aziende produttrici inducono a previsioni in flessione, rispetto all’anno precedente, stimate nell’intorno del -1% in termini di fatturato netto e in un range compreso tra -3% e 0% in termini di Ebitda».