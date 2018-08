Credit Agricole: in Italia utile di 150 milioni (+15%)

Credit Agricole in Italia (composto dal gruppo bancario e da altre società, come quelle di investment banking e assicurazioni) ha chiuso il primo semestre 2018 con un utile di 286 milioni di euro. Per il gruppo bancario l'utile in Italia è di 150 milioni di euro a fronte di 131 milioni di euro del primo semestre del 2017 (+15% a/a).

In una nota, l’istituto sottolinea gli impieghi verso la clientela, che ammontano a 44,1 miliardi di euro, in aumento del +2% rispetto al primo gennaio 2018. «Tale trend - viene spiegato - è sostenuto sia dalla crescita dei mutui casa alle famiglie, che rappresentano il 62% degli impieghi clientela, sia dalle altre forme di finanziamento destinate al sostegno delle imprese». I proventi sono in crescita del +13% (rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) «grazie all’apporto delle tre Casse (San Miniato, Rimini e Cesena) acquisite a fine 2017, pari a circa il 10% del totale dei ricavi».

Nel complesso, il gruppo Crèdit Agricole ha ottenuto un utile netto di gruppo semestrale di 2,292 miliardi di euro (+4,4%), riportando il miglior risultato trimestrale dalla data della quotazione a Parigi.