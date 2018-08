Mutti: nel 2017 fatturato a 260 milioni (+13,5%)

Mutti chiude il 2017 con un fatturato di 260 milioni di euro (+13,5%). L’azienda parmigiana di trasformazione del pomodoro porta la sua quota di mercato in Italia al 28,7%, in crescita di 0,5 punti. Tra i risultati del gruppo brilla la crescita delle vendite della filiale francese (+19,2% di volumi). Mutti è presente in 95 paesi, con un export che pesa il 33% e che cresce di anno in anno a doppia cifra. A inizio anno è stata avviata l’attività di Mutti US per l'ampliamento e la crescita del mercato americano.

«Continueremo ad investire per crescere e per generare valore, con l’obiettivo di accelerare il percorso di internazionalizzazione ed innovazione intrapreso, mantenendo quel forte radicamento territoriale che fa parte dei nostri valori» ha spiegato l’A.d. Francesco Mutti.