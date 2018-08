Consob parte civile nel processo penale sull'operazione Parmalat-Lag

La Consob si è costituita parte civile nel procedimento penale relativo all’acquisizione di Lag da parte di Parmalat, la contestata operazione tra parti correlate con la quale, nel 2012, l’azionista di controllo Lactalis ha drenato gran parte della liquidità del gruppo di Collecchio cedendo in cambio la sua controllata americana.

La costituzione della Consob, si legge nella relazione semestrale di Parmalat, è stata ammessa dal Gup di Roma nel corso dell’udienza preliminare che si è tenuta lo scorso 1° giugno. Su istanza di Consob, inoltre, Parmalat è stata citata responsabile civile per i fatti di reato ascritti agli imputati nelle loro qualità di esponenti e dipendenti della società. L'udienza è stata poi rinviata al 21 settembre.

La Procura di Roma, a metà del 2017, aveva chiesto il rinvio a giudizio per ostacolo all’attività di vigilanza di dieci amministratori e dirigenti di Parmalat (di cui restano in carica la presidente Gabriella Chersicla e il cfo Pierluigi Bonavita), tutti espressi da Lactalis. Accusati, si leggeva nell’avviso di chiusura delle indagini, di aver omesso di dare all’authority «informazioni esaustive e complete in ordine alla situazione contabile analitica delle attività acquisite» da Lactalis e «al meccanismo di aggiustamento del prezzo dell’acquisizione».