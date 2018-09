Farmaceutica Chiesi si rafforza in Francia: acquisita la Nhco

Si rafforza la presenza della Chiesi in Francia.

Il gruppo farmaceutico focalizzato sulla ricerca, ha completato l’acquisizione del 100% delle azioni di Nhco Nutrition® Sas (Nhco), un’azienda francese specializzata in integratori alimentari e attualmente attiva nel mercato francese.

Nhco è una realtà che ha registrato una crescita a doppia cifra negli ultimi cinque anni. Nel 2017 ha raggiunto un fatturato di 12 milioni di euro.

All’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione, nel campo della nutrizione e specializzata in AminoScience®, Nhco Nutrition® «è un attore chiave nel panorama degli integratori alimentari - si legge nella nota del gruppo Chiesi -. Il team scientifico di Nhco Nutrition® è specializzato nella Ricerca e Sviluppo di formule a base di amminoacidi».

IL MERCATO OTC

Chiesi Farmaceutici, già presente nell’area Otc nel mercato italiano e spagnolo, entra in quello francese dell’automedicazione grazie a questa acquisizione, che permetterà al gruppo di rafforzare le proprie attività in Francia, raggiungendo anche questo interessante segmento.

I COMMENTI

«Chiesi fornirà a Nhco il supporto che permetterà un maggiore sviluppo dell’azienda, sfruttando al meglio la robusta base costruita dal momento della sua fondazione 10 anni fa - ha commentato Charles Elkrief, responsabile operativo di Nhco.

«Questa acquisizione rafforza ulteriormente il nostro portafoglio Otc e ci permette di proporre ai consumatori francesi una linea di integratori alimentari di altissima qualità», ha commentato Ugo Di Francesco, ceo del Gruppo Chiesi. Chiesi Farmaceutici è un gruppo internazionale, con oltre 80 anni di esperienza nel settore farmaceutico, presente in 26 Paesi. Ricerca, sviluppa e commercializza farmaci innovativi nelle terapie respiratorie, nella medicina specialistica e nelle malattie rare. La Ricerca e Sviluppo del Gruppo ha sede a Parma (Italia) e si è integrata con altri 6 importanti gruppi di ricerca e sviluppo in Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Svezia e Danimarca, per promuovere i programmi pre-clinici, clinici e di registrazione di Chiesi. Chiesi impiega oltre 5.300 persone.

Nhco Nutrition®, fondata a Nizza nel 2008 da un farmacista, concepisce, sviluppa e commercializza una linea innovativa ed efficiente di integratori alimentari, focalizzata nel valore aggiunto degli amminoacidi con un importante posizionamento nel mercato dei prodotti per la cura dei capelli, il benessere della persona e la forma fisica e con una propria forza vendite.