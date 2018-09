Nuove opportunità di formazione e lavoro grazie alla realtà aumentata

EON Reality, azienda statunitense specializzata nel trasferimento di conoscenza su realtà virtuale e aumentata per l'industria e l'istruzione, organizza presso la propria Academy di Bologna un percorso di formazione gratuito di 11 mesi, al termine del quale assumerà alcuni dei migliori studenti. L’iniziativa di cui è partner Aster, società della Regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale, sarà presentata presso il Fab Lab di Parma (18 settembre, ore 18.15, Strada Naviglio Alto 4/1). Per partecipare all’incontro occorre iscriversi, compilando la scheda presente sul sito dedicato https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd49gK4snNRqkPz33fS3sY8Bhb1sk-lKZ2PsLOlPzyX-mOYAw/viewform

Al percorso di formazione, che si terrà in lingua inglese, potranno partecipare i diplomati e i laureati in computer science, games design, animazione, matematica, fine art, media studies, broadcast media e graphic design.



All’incontro presso il Fab Lab di Parma interverranno Nicola Poleschi, direttore generale di EON Reality Italia e, in collegamento dalla California, Brita Kjällström (global marketing director di EON Reality) e Marcin KASICA (director of global education and training presso EON Reality e President di EON Reality Education).



L’incontro è organizzato in collaborazione con Officine On/Off e Area S3 Parma, gli spazi di ASTER che promuovono opportunità ai percorsi professionali legati all’innovazione o per sviluppare nuovi progetti su tutto il territorio regionale.