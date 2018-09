Offerte di lavoro: 20 annunci per chi cerca un impiego

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1) SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Azienda cerca 1 Segretario/a Amministrativo/a. La persona inserita nel ruolo dovrà occuparsi di gestire il contatto con il pubblico, l'agenda e gli appuntamenti, front office, back office. SI richiede diploma in ragioneria, conoscenza del pacchetto office; esperienza pregressa in mansioni analoghe. Luogo di lavoro: Parma.

2) MANUTENTORE TECNICO ELETTRICO/ELETTRONICO

Multinazionale tedesca, con sede a Parma, produttrice di impianti automatizzati per il settore alimentare cerca un tecnico installatore-manutentore elettrico elettronico. La persona inserita nel ruolo avrà l’incarico di installare delle componenti elettriche ed elettroniche su impianti nuovi; eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei componenti elettrici ed elettronici e l’installazione di up grade. In collaborazione con i manutentori meccanici effettuerà la valutazione delle problematiche degli impianti e si occuperà delle modifiche ai componenti elettrici e PLC. Si richiede esperienza nella manutenzione elettrica elettronica di impianti automatizzati; buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: PARMA

3) ASSISTENTE FINANZIARIO/ CONTROLLO GESTIONE

Multinazionale attiva nel settore meccanico, cerca Laureato/a in Economia da inserire con il ruolo di Assistant Controller in ambito Finance. Il candidato supporterà il responsabile del controllo gestione sugli aspetti finanziari e fiscali. Egli si dovrà rapportare con il Centro Servizi condiviso da tutte le aziende facenti parte del Gruppo. Osservando le linee guida aziendali e sotto la supervisione del Responsabile del sito la figura nel ruolo avrà il compito di mantenere la conformità con gli standard finanziari e con i requisiti di reporting locali e statunitensi; assicurare report finanziari accurati, la correttezza dei controlli interni e la conformità fiscale. Le responsabilità principali includeranno: la valutazione dei requisiti di rendicontazione finanziaria e fiscale utilizzando i sistemi contabili ed informatici per raggiungere gli obiettivi di conformità aziendali; l'interazione con i revisori contabili interni ed esterni. Il candidato selezionato riporterà direttamente al Responsabile del sito aziendale ed all'Amministratore Legale. Tra le sue principali responsabilità, vi saranno: l’assistenza nella formulazione dei controlli interni e delle politiche per conformarsi alla legislazione ed alle pratiche in vigore; nella preparazione dei rendiconti finanziari in conformità alle linee guida ed ai requisiti ufficiali. Contribuirà all’implementazione di un efficace ed efficiente pacchetto di reporting sul capitale circolante e sul flusso di cassa; all’elaborazione delle prestazioni e delle analisi finanziarie. Effettuerà l’analisi delle varie forme di dati finanziari, statistici ed operativi e darà supporto alla gestione dei lavori relativi agli audit interni ed esterni nella revisione periodica dei registri finanziari dell'azienda. Il candidato ideale possiede un’ottima conoscenza dei processi contabili e finanziari, dal budgeting, alla chiusura finanziaria, al reporting interno ed esterno. Inoltre ha un’ottima comprensione dell'analisi e della previsione dei dati; dell’utilizzo di MS Office, ME Excel e di software di contabilità. La figura inserita conosce i GAAP statunitensi e spagnoli; l'imposta degli Stati Uniti e l'imposta spagnola (non obbligatoria ma preferenziale) ed ha una buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: PARMA

4) ADDETTO AL MAGAZZINO (CONOSCENZA INGLESE)

Azienda nel settore Food&Wine cerca candidato con buona conoscenza dell’inglese da inserire con l’incarico di Addetto/a al Magazzino. La persona si occuperà dell’inserimento e gestione degli ordini, giacenze, gestione documentazione attraverso l'utilizzo dei principali sistemi informatici. Si richiede esperienza nel ruolo di almeno un anno; ottime capacità informatiche; buone capacità relazionali e buona conoscenza dell’inglese. Sede di lavoro: PARMA

5) ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Azienda strutturata del settore metalmeccanico cerca Addetta/o alla Contabilita' di Magazzino. La figura inserita nel ruolo dovrà occuparsi di controllare le operazioni di carico e scarico inserendo i dati relativi a terminale, controllando le giacenze e verificando la loro corretta contabilizzazione. Si richiede esperienza di almeno 5 anni nel medesimo ruolo ovvero addetto contabile di magazzino; diploma di maturità; autonomia nell'utilizzo di AS400. Sede di lavoro: PARMA

6) SALDATORE

Azienda cerca un Addetto/a saldatura su ferro e acciaio con pregressa esperienza in analoga mansione, ottima conoscenza della saldatura, ottima conoscenza del disegno meccanico. Zona di lavoro: PARMA

7) CAPO CANTIERE IMPIANTISTICA ALIMENTARE

Azienda di produzione impianti per il packaging e l’imbottigliamento cerca persona con conoscenze a tecniche meccaniche ed elettriche dei diversi impianti in ambito packaging da inserire con l’incarico di di capo cantiere. Nel ruolo, la persona inserita, assicura il corretto svolgimento delle attività di cantiere (attività tecniche di installazione, avviamento e collaudo degli impianti), nel rispetto dei costi e dei tempi preventivati e di concerto con i superiori diretti. Nello specifico le responsabilità del Capo Cantiere includono la guida del processo di installazione e di collaudo dell'impianto, la verifica di conformità, il coordinamento del personale di cantiere, la gestione dei tempi extra contratto e le attività impreviste. Rappresentano requisiti di primaria importanza le conoscenze tecniche meccaniche ed elettriche dei diversi impianti in ambito packaging del loro aspetto tecnico e della loro modalità di installazione e manutenzione. Zona di lavoro: PARMA

8) CAPO TURNO

Azienda del settore plastico cerca Capo Turno da inserire alle dirette dipendenze del Responsabile di Produzione. La figura inserita dovrà gestire gli operatori del proprio turno, coordinandone e supervisionandone le attività sulla linea, e fornire supporto nella risoluzione delle problematiche di produzione. Le principali responsabilità sono la gestione del personale durante il turno di lavoro (inclusa la sorveglianza e coordinamento delle attività degli operatori che svolgono lavori attinenti con la produzione) ; il monitoraggio del corretto andamento della produzione evitando qualunque spreco di risorse o materiali, la gestione dei cambi di produzione; l’osservanza delle procedure e delle norme relative al Sistema Sicurezza-Qualità-Ambiente. Inoltre il capo tuno assicura la disponibilità del materiale necessario per la produzione; garantisce il mantenimento delle condizioni di ordine e pulizia sulle linee produttive e nei locali annessi alla produzione; effettua la prima formazione/informazione ai nuovi operatori. Si richiede la conoscenza delle principali macchine di stampaggio e delle procedure di lavorazione delle materie plastiche, delle attività di controllo qualità; delle modalità di pallettizzazione. Il candidato ideale sa utilizzare il software gestionale, il pacchetto Office e la posta elettronica. Completano il profilo ottime capacità relazionali, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità e serietà, problem solving, velocità e capacità di lavorare sotto stress. Sede di lavoro: provincia di Parma

9) NEUROLOGO PER STRUTTURA ABILITATIVA

Gruppo sanitario italiano che opera nell'assistenza socio-sanitaria e nella cronicità residenziale, nella riabilitazione e nella tecnologia avanzata applicata alla medicina e nella medicina per acuti cerca Medico per struttura Riabilitativa: fisiatra o neurologo. Struttura riabilitativa di cerca fisiatra o neurologo, laureato in Medicina, iscritto all’albo professionale, con specializzazione in Fisiatria o Neurologia. Il medico inserito dovrà rapportarsi ai pazienti e ai familiari, lavorare in team con l'équipe multiprofessionale presente all'interno della Struttura. Nello specifico, si occuperà delle visite preliminari di tutti i nuovi pazienti, della relativa raccolta anamnestica e compilazione della relativa documentazione sanitaria. Parteciperà alla stesura dei PAI e all'analisi clinica del benessere psico-fisico del paziente. Collaborerà con i MMg che hanno in cura i pazienti. Supervisionerà il rispetto delle linee guida e delle procedure aziendali. Completa il profilo del candidato il rispetto ECM. Sede di lavoro: PARMA

10) TIROCINIO ADDETTO/A ALLA REDAZIONE E MARKETING

Azienda cerca una figura da inserire in tirocinio formativo come addetto/a ad attività di redazione, partecipazione a conferenze stampa, marketing e gestione clienti. Il profilo ideale è una persona con una forte passione per la scrittura che ha eventualmente maturato un'esperienza anche breve nel marketing e nella gestione dei siti e delle piattaforme social. Si richiede una laurea in lettere/scienze delle comunicazioni/giornalismo/lingue e la disponibilità a partecipare a trasferte nazionali ed estere per eventi stampa. Sede di lavoro: PARMA

11) RESPONSABILE COMMERCIALE

Prosciuttificio cerca Responsabile Commerciale da inserire alle dirette dipendenze della proprietà, col compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e di sviluppo commerciali per le aree assegnate. Il profilo ideale corrisponde ad una persona con esperienza di alcuni anni nel medesimo ruolo in aziende di prodotti alimentari freschi, preferibilmente produttrici di salumi. La figura inserita si occuperà della gestione della rete vendite Italia, del portafoglio clienti italiani dell’azienda; dello sviluppo del mercato GDO Italia; del mercato estero, nelle aree Europa e Giappone. Inoltre parteciperà - a eventi e fiere nazionali ed internazionali europei ed extraeuropei. Si richiede una buona conoscenza delle lingue inglese. Sede di lavoro: provincia di Parma

12) INGEGNERE INFORMATICO

Azienda del settore packaging industriale cerca Ingegnere Informatico O Delle Telecomunicazioni Neolaureato o Junior da adibire alla programmazione software impianti LGV. Non è richiesta esperienza nel ruolo ma motivazione a crescere professionalmente e formarsi in un ruolo altamente tecnico. La risorsa inserita, a seguito di un percorso di affiancamento e formazione, si occuperà della progettazione Software completo per gestire il sistema di supervisione navette driverless a guida laser; della progettazione layout del sistema LGV e simulare l’impianto; del confronto col cliente e ingegneria di vendita; della programmazione del PLC dove presente e del disegno del layout dell’impianto; di fornire supporto ai collaudatori dell’impianto in cantiere. Il candidato ideale possiede una laurea in ingegneria informatica o Telecomunicazioni, competenze nella lettura di uno schema elettrico e idraulico. Si richiede conoscenza dell’ambiente di sviluppo Visual Studio .NET; del linguaggio C# e/o C++; dei paradigmi di OOP (Object Oriented Programming). Completano il profilo la conoscenza approfondita di SQL Server e database relazionali e della lingua inglese ad un livello buono. Sede di lavoro: PARMA

13) HR ASSISTANT

Azienda che opera nel campo della progettazione a livello mondo seleziona candidati con almeno 3 anni di esperienza in ambito HR in strutture mediamente evolute da inserire a diretto riporto del Responsabile Risorse Umane in qualità di HR Assistant. La figura nel ruolo dovrà svolgere prevalentemente attività di selezione e amministrazione del personale, adattandosi ad eventuali cambi o integrazioni di attività sempre nel dipartimento HR. Oltre all’attività di recruiting si occuperà della contrattualistica, con competenza in autonomia nella gestione dei rinnovi/proroghe e cessazioni, dell’attivazione di percorsi in tirocinio. Il candidato ideale ha capacità relazionale e di organizzare il carico di lavoro, rispettando sempre richieste e scadenze. Conosce e utilizza il pacchetto Office e il gestionale Zucchetti. Sede di lavoro: PARMA

14) SALES AREA MANAGER

Azienda metalmeccanica cerca Sales Area Manager con esperienza nella mansione e formazione professionale di tipo tecnico/commerciale; fluente conoscenza della lingua inglese e seconda lingua tra spagnolo e francese; disponibilità a trasferte. Zona di lavoro: PARMA

15) OPERATIONS/ COLLAUDATORE TRASFERISTA

Azienda del settore packaging cerca Perito Elettronico/Informatico o Telecomunicazioni da adibire a collaudatore trasfertista. Non è richiesta esperienza nel ruolo ma tanta voglia di crescere professionalmente e formarsi in un ruolo altamente tecnico. La risorsa inserita, a seguito di un percorso di affiancamento e formazione, si occuperà della progettazione dell'architettura software e gestione collaudo di LGV presso i clienti in supporto al tecnico trasfertista. Oltre al diploma di elettronica/elettrotecnica/ informatica/ telecomunicazioni o cultura equivalente, si richiede capacità di utilizzare dei software di disegno meccanico come autocad o similari e una buona conoscenza dell'inglese. Completano il profilo una buona capacità manuale e utilizzo di strumenti come trapano, cacciavite, la capacità di modificare quadri elettrici e il possesso di nozioni di base di elettrotecnica e idraulica. Sarà considerato un titolo preferenziale la conoscenza pregressa su progettazione sistemi LGV e AGV. Sede di lavoro: PARMA

16) SALES ASSISTANT CHINESE SPEAKER

Boutique di abbigliamento uomo, all'interno del Fidenza Village Outlet Shopping cerca un/una Sales Assistant Chinese Speaker Part Time, con forte passione per il settore fashion & luxury. La risorsa inserita si occuperà di fornire assistenza al cliente, seguendolo nell'intera cerimonia di vendita. Il profilo ricercato deve possedere un' ottima conoscenza della lingua cinese; la conoscenza della lingua inglese sarà considerata requisito preferenziale. Verranno valutati positivamente anche giovani candidati senza esperienza nella mansione, sarà ritenuto necessario però entusiasmo per il ruolo, passione per il mondo della moda, dinamicità, flessibilità e impegno. Completano il profilo: la predisposizione al lavoro in team e la capacità di raggiungere gli obiettivi comuni prefissati. Luogo di lavoro: Fidenza Village Outlet Shopping (PR)

17) PRODUCTION DEPARTMENT ANALYST

Azienda del settore plastico cerca un/una Production Department Analyst con Laurea triennale o magistrale in Ingegneria Gestionale da inserire con l’incarico di supportare la programmazione della produzione, estrapolando dati di produzione ed elaborando statistiche al fine di monitorare l’andamento produttivo. Lo scopo del ruolo è quello di analizzare eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione della produzione, per migliorare i processi produttivi. Il/La candidato/a ideale possiede una padronanza ottima degli applicativi informatici (in particolare excel) ed ha maturato almeno una pregressa esperienza in contesti produttivi. Completano il profilo ottime capacità relazionali, predisposizione al lavoro di squadra, affidabilità e serietà, problem solving e precisione. Sede di lavoro: provincia di Parma

18) PROGETTISTA ELETTRONICO

Azienda metalmeccanica con sede a Parma cerca per Progettista Elettronico da inserire in ufficio tecnico elettrico. Si richiede laurea in Ingegneria Elettronica o solo diploma di Perito Elettronico, solo se con importante esperienza in aziende di produzione. Ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferte. Completano il profilo la completa autonomia con i programmi di progettazione: Siemens - TIA Portal, Omron e Allen Bradley. Sede di lavoro: PARMA

19) ADDETTO/A ALLA AMMINISTRAZIONE

Studio di amministrazione condominiale cerca una figura da inserire come Addetto/a all'Amministrazione. La figura inserita si occuperà di attività di segreteria, centralino, gestione della posta in entrata e contabilità condominiale. È richiesta esperienza pregressa, anche breve, in analogo ruolo. Luogo di lavoro: PARMA



20) RESPONSABILE AREA PARMA

In vista dell’avvio della sede di Parma, azienda operante da oltre 20 anni nel settore dell’edilizia seleziona un/a Responsabile Area. La persona che risponde al profilo del candidato ideale, ha una comprovata esperienza nella gestione diretta di lavori edili. La figura nel ruolo si occuperà della direzione ed organizzazione della sede operativa, dello sviluppo dell’area e della gestione delle risorse umane. In particolare coordinerà le squadre, interverrà nei cantieri, gestirà l’ufficio tecnico e la contabilità di cantiere, nonché l’approvvigionamento dei materiali, mantenendo le relazioni con i clienti. Si richiede diploma di Geometra e/o Laurea in Ingegneria e/o Laurea in Architettura; esperienza pluriennale nella gestione diretta di cantieri residenziali e/o industriali e nella gestione della preventivazione delle opere di risanamento di esterni di immobili; completano il profilo una spiccata attitudine commerciale, precisione e ottima capacità organizzativa e gestionali. Sede di lavoro: PARMA