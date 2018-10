Ristrutturare casa: come e a chi chiedere le agevolazioni

Il quesito: Sto ristrutturando casa e devo fare comunicazione all'Enea anche per i lavori di ristrutturazione detrazione 50%. Quando si deve fare? Chi la deve Fare? Un privato o ci si deve affidare a un professionista?

C.P.

Gentile signora, rispondo al suo quesito. La comunicazione all'Enea non va inviata per i lavori di ristrutturazione edilizia ma solo per quelli di risparmio energetico. Per i lavori di ristrutturazione edilizia l'agevolazione fiscale è disciplinata dall'articolo 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall'Irpef delle spese sostenute.

LA DETRAZIONE

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 è possibile usufruire di una detrazione del 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. Questa detrazione e questo limite vengono definiti anno per anno e quindi posso anche variare (all'inizio la detrazione era del 36% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare). La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

MANUTENZIONE E SICUREZZA

Le ricordo che per le singole unità immobiliari i lavori devono essere di manutenzione straordinaria (quelli di manutenzione ordinaria sono detraibili per i lavori nelle parti comuni condominiali), per l' adeguamento degli impianti alle normative vigenti o relativi alla sicurezza dell'immobile.

IL PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture deve essere sempre effettuato mediante bonifico bancario o postale, indicante naturalmente le generalità del committente e dell'impresa che esegue i lavori.

*Presidente Confedilizia Parma

Inviate le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a

esperto@gazzettadiparma.net