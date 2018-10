Lavoro: 54 annunci per chi cerca un impiego

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

BACK OFFICE/ ASSISTENTE CON LINGUE

Agenzia ricerca un/a Back Office Commerciale/ Segreteria di direzione per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR). La risorsa dovrà occuparsi di: - gestire i contatti con i clienti/fornitori - gestire ordini e archivio - gestione agenda, appuntamenti, traduzioni Requisiti necessari richiesti: - diploma di scuola superiore - minimo di esperienza pregressa - ottima conoscenza della lingua Inglese e preferibilmente di una seconda lingua (canale preferenziale conoscenza dello spagnolo) Sede del lavoro: Zona di Fornovo Taro (PR)



MONTATORE MECCANICO

Agenzia ricerca un MONTATORE MECCANICO per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- esperienza pregressa mansione

- conoscenza del disegno meccanico e dell'impiantistica industriale

- conoscenza degli strumenti di misura

- disponibilità a trasferte (Italia ed estero)

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- conoscenza di una lingua straniera

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

TORNITORE TRADIZIONALE

Agenzia ricerca un TORNITORE TRADIZIONALE

per azienda appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza nella conduzione di torni manuali

- competenze nell'assemblaggio, montaggio e finitura

- ottima conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)

GOMMISTA

Agenzia ricerca un GOMMISTA

per azienda cliente appartenente al settore automotive della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza pregressa mansione

- conoscenza di strumentazione e attrezzaggio

- precisione, velocità e ottima manualità

- disponibilità per periodi stagionali

Completano il profilo:

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)







ADDETTO/ADDETTA PRODUZIONE MACCHINE AUTOMATICHE/SEMIAUTOMATICHE

Agenzia ricerca un/una OPERATORE/OPERATRICE DI PRODUZIONE SU MACCHINE AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE per azienda cliente appartenente al settore alimentare della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- esperienza pregressa nella mansione e in ambito alimentare

- buona conoscenza di impianti industriali automatici/semiautomatici

- conoscenza cicli produttivi alimentari

- disponibilità a turni, comprese notte e festività

- orientamento alla qualità

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- capacità di apprendimento

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)







MAGAZZINIERE JUNIOR

Agenzia ricerca un MAGAZZINIERE JUNIOR per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- esperienza pregressa nella mansione

- ottime capacità di installazione, collaudo e avviamento

- precisione e flessibilità

- patente B

Completano il profilo:

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

- ottime competenze di problem solving

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)







TORNITORE CNC

Agenzia ricerca un TORNITORE CNC per azienda appartenente al settore metalmeccanico della zona di Fornovo di Taro (PR).

Requisiti richiesti:

- titolo di studio tecnico superiore o professionale

- consolidata esperienza nella conduzione e programmazione di torni

a controllo numerico

- conoscenza linguaggi di programmazione

- ottima conoscenza del disegno tecnico e degli strumenti di misura

Completano il profilo:

- precisione e ottima manualità

- buone doti di organizzazione e capacità di lavoro in team

- intraprendenza e autonomia

Sede del lavoro: zona di Fornovo di Taro (PR)







Addetti/i alla Ristorazione - Op. Pluriservizi

Per strutturata realtà Aziendale della ristorazione, radicata su tutto il territorio nazionale, si ricercano Addetti/i alla Ristorazione - Op. Pluriservizi, tra i 18 e 45 anni.

Le risorse selezionate si dovranno occupare di somministrazione bar e snack, self service, lavaggio, piccole pulizie, carico/scarico, stoccaggio merci, responsabilità di cassa.

Disponibilità a turni a rotazione anche nel weekend (compresi i turni notturni e festivi), buona capacità comunicativa, orientamento al cliente e al lavoro di squadra, energia,flessibilità, problem solving, onestà, motivazione all'attività.Automuniti/e. Se interessati scrivere al fidenza@randstad.it Zona di lavoro: MEDESANO. E' previsto inserimento diretto in Azienda. Orario di lavoro PART TIME.







Montatori Elettrici

Per Azienda cliente della provincia di Parma si ricercano periti Elettrici con capacità di lettura dello schema elettrico. Esperienza in ambito industriale E' richiesta formazione tecnica come PERITO ELETTRICO o ELETTROTECNICO e disponibilità a trasferte sul territorio provinciale. E' previsto contratto iniziale con Agenzia con possibilità di inserimento diretto in Azienda. Automuniti/e Orario di lavoro FULL TIME.







DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO

Per Azienda cliente del territorio ricerchiamo un Disegnatore Meccanico Senior e/o Junior. La risorsa ideale deve avere maturato esperienza nella Progettazione e nel Disegno Meccanico, e avere passione per il settore. Si richiede dunque ottima capacità di utilizzo dei programmi AUTOCAD e SOLIDWORKS. Studi minimi: diploma come Perito Meccanico. Automunita/o. La proposta lavorativa sarà commisurata all'esperienza.







MAGAZZINIERE SENIOR E JUNIOR

Magazziniere senior: possibilmente con conoscenza del materiale elettrico, controllo ordini, smistamento materiale per commessa, organizzazione spedizioni, utilizzo mezzi aziendali, utilizzo carrello elevatore (con attestato), molta buona volont�

Magazziniere junior: utilizzo mezzi aziendali per consegna e ritiro materiale, smistamento materiale per commesse, utilizzo carrello elevatore (con attestato), aiuto al magazziniere senior, molta buona volontà.



Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 NEOLAUREATO IN ING. ELETTRONICA . Si richiede conoscenza base della programmazione C e C++. E' Gradita la conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.



Per importante azienda in zona Sissa Trecasali (PR) cerchiamo n. 1 AIUTO GOMMISTA. Il candidato ideale ha maturato una minima esperienza nella stessa mansione ed è automunito. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona MEZZANI (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A FILO . Si richiede esperienza nella mansione e lettura del disegno. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda in zona SALA BAGANZA (PR) cerchiamo n. 1 SALDATORE A TIG . Si richiede esperienza nella mansione e lettura del disegno. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda

Per importante azienda operante nel settore della ristorazione collettiva in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CUOCO con esperienza. Si offre contratto iniziale in somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Sissa Trecasali (PR), ricerchiamo n. 1 OPERATORE CHIMICO con minima esperienza in ambito produttivo. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda.





Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) operante nel settore Trasporti, ricerchiamo 2 ADD. AL MAGAZZINO . La risorsa si occuperà del magazzino generale e dello stoccaggio merci. Si richiede patentino del muletto e domicilio in zona.





Per importante azienda in zona Casalmaggiore (CR) operante nel settore Trasporti, ricerchiamo 1 ADD. AL CONFEZIONAMENTO. La risorsa si occuperà di imballaggio e stoccaggio merci. Si richiede domicilio in zona.





Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE CONTABILITA' con esperienza. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.



Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 PIEGATORE LAMIERA con esperienza. Il candidato ideale possiede buona autonomia e conosce il disegno meccanico. La tipologia contrattuale verrà definita in fase di colloquio.





Per importante azienda in zona PARMA (PR) cerchiamo n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE con esperienza. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda operante nel settore alimentare in zona Collecchio (PR) operante nel settore metalmeccanico cerchiamo n. 1 ADD. ALLA PRODUZIONE E ALLE PULIZIE appartenente alle categorie protette L. 68/99. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime prospettive di inserimento in azienda.





Per importante ristorante in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 CAMERIERE/A. Il candidato ideale ha esperienza in ristoranti e ottime doti relazionali. Preferibile formazione o passione per il settore enogastronomico. Si offre contratto di somministrazione iniziale con ottime possibilità di inserimento diretto.





Siamo alla ricerca di: ADDETTI GRANDE DISTRIBUZIONE

Ricerchiamo personale da inserire con la mansione di: ADDETTI ROFORNIMENTO SCAFFALI, CASSIERI, BANCONISTI ORTOFRUTTA, BANCONISTI MACELLERIA, BANCONISTI PESCE, REPARTO GASTRONOMIA, OTTICI, FARMACISTI

Per importante nostro cliente nel settore Logistica ricerchiamo personale da inserire con la mansione di: Magazzinieri, Mulettisti, Addetti/e allo smarchio di capi.

Il candidato/a ideale deve essere Automunito e disponibile a turni anche notturni.

LUOGO DI LAVORO: Corte Tegge, Mancasale.



Per importante nostro cliente nel settore Bancario ricerchiamo personale da inserire con la mansione di: ADDETTO/A HELP DESK OPERATIVO

Il candidato/a ideale deve essere in possesso di diploma, buon uso del pc e automunito.

Buona presenza ed ottimo standing completano il profilo.

LUOGO DI LAVORO: Quattro Castella.

Per importante nostro cliente nel settore Metalmeccanica ricerchiamo personale da inserire con la mansione di: Montatore Meccanico

Il candidato ideale deve avere maturato esperienza di almeno 6 mesi come montatore meccanico ed essere automunito.

LUOGO DI LAVORO: Reggio Emilia, Montecchio Emilia.





ANNUNCI PRIVATI - 26



Selezioniamo GIOVANI DIPLOMATI / LAUREATI, da inserire nella nostra struttura d'INGEGNERIA MECCANICA INDUSTRIALE.

Abbiamo bisogno di persone dotate di entusiasmo e capacità di concentrazione per un lavoro, fatto di progettazione, mediante strumenti di modellazione solida.





ADDETTO STAMPA E SOCIAL MEDIA MANAGER - Il/la candidato/a deve avere un'ottima conoscenza della lingua tedesca scritta e parlata, avere esperienza nella gestione di account Facebook aziendali, essere automunito/a e disponibile a brevi trasferte (1 o 2 giorni).

Sede di lavoro: Sala Baganza (PR).



Studio odontoiatrico in provincia di Parma (Noceto) ricerca stagista per ASSISTENTE ALLA POLTRONA.



Are you ready to elevate your career? Open the door to your future at WITTUR!

Siamo uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni indipendenti per componenti, moduli e sistemi per l'industria degli ascensori: a livello mondiale contiamo circa 5.000 dipendenti, 15 aziende di produzione e 21 Trading Companies.

Sei un giovane? Vorresti crescere all'interno di una realtà strutturata?

Per la nostra sede di Colorno (Parma), siamo alla ricerca di un GIOVANE DIPLOMATO interessato a cogliere un'opportunit� di formazione professionale in un contesto di business in forte espansione.

La nostra area Qualità Italia ha bisogno del tuo supporto per l'implementazione di un nuovo prodotto!

Siamo alla ricerca di giovane diplomato che supporti il team attraverso l'inserimento di dati all'interno del nostro sistema gestionale.

- Hai una buona conoscenza del pacchetto office?

- hai voglia di inserirti in un contesto multinazionale?

- Hai doti analitiche e di precisione?

- Hai voglia di imparare e formarti attraverso un'esperienza di tirocinio?

Stai cercando un impiego o un lavoretto per arrotondare? Bastano poche ore a settimana.

Ti insegniamo l'arte della VENDITA. Glafing, scuola di formazione digitale, propone corsi di formazione per privati, aziende ed enti pubblici. Offriamo: provvigioni di sicuro interesse | incentivi fissi mensili e annuali | formazione continua con affiancamenti sul campo.





Azienda di autotrasporti conto terzi di Parma ricerca AUTISTI PAT. C su Parma.





Ristorante elegante in Parma, alla ricerca di un/a GIOVANE CAMERIERE/A per il fine settimana (sabato sera, domenica a pranzo ed eventuali feste comandate).

Indispensabile essere automunito poichè il ristorante è in campagna.





Assumiamo PROCACCIATORI D'AFFARI E VENDITORI ambosessi dai 18 ai 60 anni in tutta Italia con la mansione di ricerca clienti che possano incrementare l'attività nel territorio per un periodo di 6 mesi. Non sono richieste qualifiche particolari.





Società di consulenza e formazione, che opera dal 1994 nelle seguenti aree: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; tutela ambientale; prevenzione incendi; tutela della privacy; acustica; sicurezza alimentare; tutela igiene nelle piscine, certificazioni di sistema e di prodotto.

Della struttura fanno parte n.3 professionisti laureati ed un ''medico competente''.

La figura ricercata sarà inserita in un contesto dinamico e svolgerà le seguenti attività:

- supporto operativo nelle attività riferite alla tutela della privacy e della nuova direttiva GDPR;

- supporto operativo nella compilazione di documenti relativi alla sicurezza lavoro;

- gestione ed elaborazione di documentazione tecnico-scientifica.

Il/La candidato/a ideale è in possesso di LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE TECNICO- SCIENTIFICHE (CHIMICA, TECNOLOGIE ALIMENTARI, SCIENZE BIOLOGICHE, INGEGNERIA).

Non è richiesta una pregressa esperienza in ruolo analogo.

Sono richieste:

-Conoscenza di strumenti software per la gestione e manutenzione dell'accesso profilato a contenuti e documenti (files, folders, emails, ecc) necessari per una corretta gestione della sicurezza delle informazioni e dei dati personali all'interno di un'azienda;

- Conoscenza avanzata del sistema operativo Microsoft Windows e dei software Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

- Conoscenza di base dei software Adobe Acrobat e Adobe Photoshop;

- Conoscenza dei principali browser internet (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer) sia per quanto concerne il loro utilizzo che per la loro configurazione (impostazione proxy, limitazione accesso a determinati siti web, ecc.);

- Esperienza nella gestione e configurazione di caselle di posta elettronica e relativi strumenti di consultazione (MS Outlook, Apple Mail);

- Spiccate doti organizzative, precisione ed ordine, capacità di gestire priorità e scadenze;

- Capacità di lavorare in piccoli di team di lavoro.

Gradita la conoscenza della lingua inglese

Disponibilità immediata.

Cercasi a Fontevivo (PR) FALEGNAME con conoscenza di vari tipi di legno per la costruzione di mobili.

Ristorante pizzeria a Fontevivo (PR) cerca un aiuto pizzaiolo per il fine settimana.

Si offre contratto a chiamata.





Ristorante biologico, vegetariano e vegano a Parma ricerca aiuto sala per lavoro da svolgere dal lunedì al sabato, a pranzo e cena, in modo continuativo.

Studio Legale a PARMA cerca Dottori in Giurisprudenza per svolgere la pratica.

L'Associazione culturale Famija Pramzana, da oltre settant'anni a Parma, avendo ampliata la sua offerta di servizi e attività culturali e sociali, necessita di una coppia di baristi-banconieri per la gestione del bar (150 mt. q: piano terra con disponibilità di due spazi verdi esterni).

Disponibilità di tenere aperto il circolo la domenica e 2-3 sere la settimana.

Si propone un contratto biennale rinnovabile senza nessun onere economico di avviamento e affitto e senza spese vive di esercizio (energia elettrica, gas, acqua, rifiuti urbani).



Si ricerca personale auto o moto munito per consegnare pizze a domicilio nei giorni di sabato e domenica.

Cooperazione Internazionale organizzazione umanitaria di Milano, che dal 1965 opera in Africa, Sud America e Medio Oriente con interventi di sviluppo ed emergenza al fianco delle popolazioni più povere, è alla ricerca di coordinatori banchetto in tutta Italia per l'iniziativa natalizia ''Carta, Nastri e Solidarietà''.

In Emilia Romagna stiamo cercando 1 coordinatore a Parma.

Al coordinatore è richiesta una disponibilità full time dal 1 al 24 dicembre (inclusi i week-end). Sono previsti retribuzione e giorni di riposo, che saranno comunicati in seguito.





Gruppo leader da 10 anni nel settore immobiliare a Parma ricerca un/a candidato/a per ricoprire il ruolo di responsabile di agenzia.

Si offre formazione continua con l'affiancamento di un tutor per apprendere il metodo lavorativo e inserimento in un gruppo giovane, dinamico, motivato e serio.

Requisiti:

- diploma di scuola media superiore

- patente b

- buona dialettica

- intraprendenza

- voglia di crescere





E' richiesta n. 1 unità addetta ai servizi di pulizia presso Lepida S.p.A. a Parma.

Orario: lunedì 18.30 - 20.30; da martedì a venerdì dalle ore 18.30 alle 19.30.

Totale ore settimanali: 6.

Contratto iniziale a tempo determinato per 1 mese, possibilmente dal 1 al 31 ottobre 2018.





Impresa di costruzioni generali con cantieri in Italia e all'estero, ricerca un diplomato/a in materie economiche da inserire in un percorso di tirocinio formativo in ambito amministrazione e contabilità di cantiere.

Ci rivolgiamo a candidati/e che siano fortemente motivati ad intraprendere un percorso professionalizzante in ambito amministrativo/contabile.

Verrà considerato come plus aver maturato una breve esperienza professionale.

L'ottima padronanza dei sistemi informativi e buona conoscenza della lingua inglese completano il profilo.





Cercasi cameriera/e di sala principalmente per i pranzi, da ottobre. Per eventuali prove occorre l'iscrizione all'INPS per attivazione voucher.



Per importante azienda di Parma, operante nella produzione di contenitori plastici per i settori farmaceutico e alimentare, selezioniamo un operaio addetto alla conduzione di macchine e di impianti di serigrafia.

La risorsa, riportando al responsabile di stabilimento, si occuperà della conduzione di tali macchine su dei manufatti plastici, garantendo il livello quantitativo e qualitativo richiesto.

Sono richieste un'esperienza di 3 - 4 anni nel ruolo e la disponibilità ad operare su turni.

Contratto di lavoro: Tempo pieno



Per importante azienda di Parma, operante nella produzione di contenitori plastici per i settori farmaceutico e alimentare, selezioniamo un operaio addetto ad operare su macchine ed impianti per la produzione di manufatti plastici.

E' richiesta la disponibilità ad operare su turni.

Contratto di lavoro: Tempo pieno

TIROCINIO FORMATIVO - SCOPO INSERIMENTO

AGENZIA GENERALE, da sempre stimata sul territorio per i suoi valori di Professionalità, Serietà e Innovazione, è alla ricerca di un brillante tirocinante da inserire nel proprio organico.

Il candidato prescelto dopo aver partecipato alla nostra "SALES TRAINING ACADEMY" verrà inserito nell'area vendite e affiancato nel percorso di formazione sul campo dal Responsabile Commerciale di riferimento.

REQUISITI RICHIESTI

- Diploma o Laurea;

-Ottimo utilizzo del computer e dei principali software (pacchetto Office, etc.);

- Orientamento alla relazione con buone capacità comunicative e di ascolto;

- Orientamento al risultato;

- Capacità di pianificazione e organizzazione;

- Forte motivazione e ambizione;

- Automunito/a

SI OFFRE:

Contributo di avviamento formativo e progressivo trattamento economico incentivante.

Sarà valutata positivamente la PREGRESSA ESPERIENZA IN MANSIONI AFFINI

IAzienda a Lemignano di Collecchio (PR) ricerca disegnatore meccanico junior per impianti di imbottigliamento.

Richiesto diploma di perito meccanico e/o laurea in ingegneria meccanica e buona conoscenza Solidwork.





Cercasi autista patente C. Si richiede esperienza nella distribuzione di prodotti alimentari con temperatura controllata. Sede di lavoro: Campegine (RE).



Cercasi barista a Parma.