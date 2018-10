Sinfo One apre il capitale a due nuovi azionisti di minoranza

Sinfo One, leader nella progettazione e sviluppo di sistemi informatici innovativi, fino ad oggi azienda famigliare, si consolida con l’ingresso di due nuovi azionisti di minoranza, Tönnies ed il Fondo Agroalimentare Italiano I, per velocizzare e confermare il processo di crescita su mercati internazionali già in corso. La famiglia Pomi rimane detentrice del governo dell’azienda con Rosolino presidente, Paola amministratore delegato, Patrizia consigliere. Fondata nel 1984 a Parma, Sinfo One è costantemente cresciuta negli anni affermandosi tra i leader nell’ambito della System Integration in Italia e, dal 2013, anche all’estero. Oggi Sinfo One, con un volume d’affari di circa 17,5 Milioni di Euro, esporta le proprie competenze ed il suo ERP proprietario (Si Fides) in tutto il mondo, e ha al proprio attivo importanti progetti per multinazionali nei principali paesi europei (Germania, UK, Francia, Spagna, ecc.) e extraeuropei (USA, Canada, ecc.). Dal 2016 Sinfo One fa parte della joint venture Redfaire International che riunisce i più importanti partner di consulenza Oracle nel mondo.