Il gruppo Lutech acquisisce il 100% della parmigiana Cdm Tecnoconsulting

Lutech Group ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di CDM Tecnoconsulting Spa e delle sue società controllate. Il gruppo opera da oltre 30 anni nel mercato ICT con una forte focalizzazione sull'industria manifatturiera e sulle soluzioni di Product Lifecycle Management (PLM), IoT, ERP. Con un organico complessivo di 300 dipendenti e un fatturato di 55 Milioni di Euro, il Gruppo Cdm è composto da cinque società specializzate, tre italiane, una cinese e una spagnola, che collaborano attivamente in funzione delle opportunità e delle esigenze di ogni singolo cliente. "L’acquisizione di Cdm Tecnoconsulting è un ulteriore, fondamentale passo avanti nell’esecuzione del nostro piano di crescita - dichiara Tullio Pirovano, ceo di Lutech Group, - in quanto va a rafforzare e a completare l’offerta del gruppo per l’industria manifatturiera che deve affrontare il passaggio cruciale verso il paradigma dell’Industry 4.0. L’esperienza maturata da Cdm nella realizzazione dei progetti per importanti clienti a livello nazionale e internazionale rappresenta un importante vantaggio competitivo per il gruppo Lutech grazie anche a un importante presidio strategico in Spagna e in Cina".

"Con grande entusiasmo entriamo nel Gruppo Lutech, con l'obiettivo di rafforzare la nostra specializzazione sui sistemi informativi delle aziende del mercato manifatturiero, punto sempre nodale e in continua evoluzione, dove Cdm continuerà ad operare in modo sempre più qualificato ed innovativo, potendo sfruttare le sinergie di gruppo che ci consentiranno nuove prospettive di crescita" dichiara Antonio Carta, presidente di Cdm.

"Continueremo a supportare le aziende garantendo innovazione ai nostri clienti grazie a soluzioni innovative per lo sviluppo del prodotto, progetti Plm con approccio strategico all’integrazione dei dati di prodotto, di produzione e di mercato, con la competenza e l’esperienza che ci hanno sempre caratterizzato e con approcci innovativi derivanti da sperimentazioni sulle soluzioni Business Analytics e Artificial Intelligence" afferma Antonio Riso amministratore delegato di Cdm.