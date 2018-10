45 nuove offerte di lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

Se volete proporre la vostra candidatura per uno o più degli annunci pubblicati, non dovete fare altro che contattare il personale dell’Informagiovani. L’ufficio di via Melloni è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; il martedì, mercoledì e giovedì solo al pomeriggio, dalle 15 alle 19; sabato e festivi chiuso.

http://informagiovani.parma.it

ANNUNCI AGENZIA

Progettista meccanico junior - Ricerchiamo per importante realtà in provincia di parma settore metalmeccanico un progettista meccanico junior.

Requisiti richiesti: Diploma o laurea in meccanica, conoscenza di solidworks.



Fresatore meccanico junior

Ricerchiamo per importante azienda a parma un fresatore meccanico junior.

Requisiti richiesti:

Titolo di studio meccanico, preferibile esperienza nella mansione.



Tornitore meccanico con esperienza

Ricerchiamo per importante azienda a parma un tornitore cnc.

Requisiti richiesti: Capacità di usare manual guide come applicativo di programmazione fanuc, utilizzo di utensili motorizzati frontali-radiali in modo continuativo, capacità di utilizzare torni come piccoli centri di lavoro.



Addetto alle prove meccaniche

Ricerchiamo per azienda in provincia di parma un addetto alle prove meccaniche. La risorsa selezionata dovrà occuparsi di svolgere le prove sul prodotto.

Requisiti necessari: titolo di studio meccanico, ottima conoscenza del disegno meccanico e dei principali strumenti di misura.



Elettricista

Ricerchiamo per importante azienda a parma un perito elettrico/elettronico. La risorsa dovrà occuparsi di effettuare interventi direttamente dai clienti.

Requisiti necessari: titolo di studio perito elettrico/elettronico/elettrotecnico, capacità di lavorare in team.



Disegnatore meccanico

Ricerchiamo per azienda cliente in provincia di parma un disegnatore meccanico.

Requisiti necessari: titolo di studio meccanico, ottima conoscenza di solidworks e preferibilmente creo.



ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE

Cerchiamo risorse da inserire in aziende alimentari per le linee di confezionamento. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Principali mansioni saranno: confezionamento, etichettatura, controllo prodotto finito. Disponibilità a lavorare su turni diurni, flessibilità oraria, automuniti.

Luogo di lavoro: Montechiarugolo, Traversetolo, Parma.



CALDAISTA

Cerchiamo una risorsa da inserire in un’azienda alimentare come caldaista. Il candidato ha già maturato esperienza nel ruolo, ed è n possesso dell’attestato conduttore di generatori a vapore. Principali mansioni saranno: controllo e manutenzione caldaie. Orario full time dal lunedì al venerdì, flessibilità oraria, automuniti.

Luogo di lavoro: Parma, zona est.



ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’

Cerchiamo una risorsa da inserire in un’azienda alimentare come addetto controllo qualità. Il candidato ha maturato già esperienza nel ruolo. Principali mansioni saranno: controllo qualitativo, verifiche delle certificazioni, gestione manuale HACCP. Orario full time dal lunedì al venerdì, flessibilità oraria, automuniti.

Luogo di lavoro: Parma.



OPERAIO ASSEMBLAGGIO- SETTORE PLASTICA

Cerchiamo una risorsa da inserire in un’azienda del settore plastico come operaio assemblaggio. Il candidato ha già una minima esperienza nel ruolo ed è preferibile un percorso di studi in ambito tecnico industriale. Principali mansioni saranno: assemblaggio materie plastiche e controllo delle macchine automatiche. Orario su turni sia diurni che notturni, dal lunedì al venerdì. Completano il profilo: flessibilità oraria e curiosità per il settore.

Luogo di lavoro: Parma.



ADDETTO ALL’ ASSEMBLAGGIO – con esperienza

Per strutturata e rinomata realtà realtà Aziendale del territorio di Parma del settore Meccanico, si ricerca un Addetto/a all’Assemblaggio esperto/a;

il profilo ideale ha una pluriennale esperienza nel settore meccanico (5-8 anni), della zona, e che sia motivato nel cambiare e nell'entrare a far parte di una realtà dinamica e sfidante.

Verranno presi in considerazione unicamente profili con esperienza nel settore meccanico, attitudine alla crescita professionale, e grande precisione nel lavoro.

Automuniti/e.

Si offre contratto iniziale di un anno.

Zona di lavoro: VARANO DE’ MELEGARI

Orario di lavoro FULL TIME.



DISEGNATORE/PROGETTISTA MECCANICO

Per Azienda cliente del territorio ricerchiamo un Disegnatore Meccanico Senior e/o Junior. La risorsa ideale deve avere maturato esperienza nella Progettazione e nel Disegno Meccanico, e avere passione per il settore.

Si richiede dunque ottima capacità di utilizzo dei programmi AUTOCAD e SOLIDWORKS. Studi minimi: diploma come Perito Meccanico. Automunita/o. La proposta lavorativa sarà commisurata all'esperienza.



MAGAZZINIERE SENIOR E JUNIOR

Magazziniere senior: possibilmente con conoscenza del materiale elettrico, controllo ordini, smistamento materiale per commessa, organizzazione spedizioni, utilizzo mezzi aziendali, utilizzo carrello elevatore (con attestato), molta buona volontà

Magazziniere junior: utilizzo mezzi aziendali per consegna e ritiro materiale, smistamento materiale per commesse, utilizzo carrello elevatore (con attestato), aiuto al magazziniere senior, molta buona volontà. Se interessati scrivete a



ANNUNCI PRIVATI

Negozio in Ple Corridoni apre la posizione per TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO (durata minimo sei mesi) per neo diplomati, neo laureati e disoccupati.

Richieste: età MAX 25 anni, disponibilità anche nei weekend, atteggiamento positivo, attitudine alla moda e al lavoro in team.

Azienda metalmeccanica di Parma, operante nel settore dell'automazione industriale, ricerca un CABLATORE da inserire all'interno del reparto produttivo.

La risorsa si occuperà di cablaggio di quadri elettrici e bordo macchina ed installazione dei macchinari. È richiesta una minima esperienza in analoga mansione.



Cercasi BARISTA per bar pasticceria in Parma. Esperto con la macchina, cordiale con i clienti e solo referenziato.



Si ricercano 2 PARRUCCHIERE/I E 1 RECEPTIONIST per ampliamento salone a Fontevivo (PR).

Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo STAGISTA HR.

Il candidato ideale è laureato/a in discipline umanistiche, economiche/giuridiche, psicologiche o sociali per attivazione stage della durata di 6 mesi a partire da novembre 2018. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nell'ambito delle Risorse Umane.

La figura sarà di supporto al dipartimento HR nello svolgimento delle seguenti funzioni:

• Screening CV, colloqui di selezione e inserimento profili junior;

• gestione dei corsi di formazione;

• relazioni con gli enti e agenzie di lavoro;

• elaborazione report per dipartimento HR;

• comunicazione interna;

• organizzazione trasferte (viaggi, hotel e auto);

• supporto al responsabile per la sicurezza.

Requisiti richiesti:

• Laurea in discipline umanistiche, economiche/giuridiche, psicologiche o sociali

• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office;

• Buona conoscenza della lingua inglese, possibilmente anche spagnola;

• Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; spiccate doti organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità.



Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo STAGISTA UFFICIO FINANCE.

Il candidato ideale è laureato/a in discipline economiche per attivazione stage della durata di 6 mesi. È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l'avere un forte background teorico sulle tematiche aziendalistico-finanziarie e/o diploma in ragioneria.

La figura si occuperà di supportare l'Ufficio Finance, nella preparazione di reportistica e analisi dei risultati.

Requisiti richiesti:

• Laurea in discipline economiche

• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office;

• Buona conoscenza della lingua inglese

• Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; spiccate doti organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità.



Piccola s.r.l che lavora per il comune di Parma da quasi 17 anni, fondata sulla ricerca e lo sviluppo di nuove metodologie d’apprendimento dei bambini, cercando un modo alternativo di relazionarsi con loro.

Promuove l’esplorazione dei molteplici linguaggi espressivi (teatro, musica, ed. visiva)

Cerca un/a EDUCATORE/EDUCATRICE che abbia desiderio di imparare ad esprimere la propria professionalità e la propria capacità espressiva. Offrendo un part-time di tre ore, al pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. La prima settimana viene considerata di prova e non è retribuita.

Può offrire, per ora, 300€ al mese.

Cerca anche persone da formare per delle sostituzioni, in tal caso il periodo di formazione e valutazione sarebbe gratuito per i primi cinque giorni.

Chiede la laurea in Scienze della Formazione o dell'Educazione, ma solo perché la legge lo impone.

Oppure chiede Atelieristi.

Formato da nove persone, ne servono altre due.





Studio dentistico in Parma cerca ASSISTENTE ALLA POLTRONA per tirocinio. Non si richiede esperienza. Orari: lunedì 9.30 – 16, martedì 14 – 21.30, mercoledì 11.30 – 19.30, venerdì 12 – 21.30, giovedì e sabato chiuso.



Cercasi CAMERIERA/E con disponibilità immediata per attività di gastronomia/somministrazione in Parma, per ore serali. Preferibilmente con esperienza pregressa.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità.

Studio Legale a PARMA cerca AVVOCATI ABILITATI per collaborazione a tempo pieno retribuita.

Per importante multinazionale, operante nel settore alimentare, selezioniamo una figura junior che vada ad operare trasversalmente TRA L’UFFICIO ACQUISTI E L’AMMINISTRAZIONE.

La figura, necessariamente neolaureata in Economia, risponderà direttamente a responsabili dei due uffici. Si richiedono sia una buona conoscenza della lingua inglese che una buona padronanza del pacchetto Office.



Si ricerca per importante azienda cliente settore Food Bio un: K-ACCOUNT BIBITE VEGANE

Siamo alla ricerca di persone interessate ad un percorso di crescita professionale nelle vendite, dalla forte propensione all’imprenditorialità.

Persone dinamiche, con ottima dialettica e interessate al mondo dei prodotti di nuova alimentazione. L’azienda si occupa di produzione di prodotti bio, destinati ad un pubblico attento alla propria alimentazione, prodotti ideali per disturbi alimentari, diete vegane, diete a basso contenuto calorico.

Offriamo la possibilità di una crescita professionale strutturata in diverse fasi, in base alle aspettative e alle potenzialità personali, una importante formazione teoria e sul campo da parte di professionisti del settore.

La risorsa diventerà un area manager di riferimento nella sua zona di competenza, gestendo in completa autonomia un parco clienti, sarà responsabile di tutte le fasi dalla vendita alla consegna del prodotto.

Offerta rivolta principalmente a persone attente all’alimentazione e ai prodotti BIO, intenzionate a diventare dei professionisti delle vendite.

Se cerchi un lavoro da dipendente non è questa l'offerta per te.



Si ricerca per azienda leader in Italia nella produzione di prodotti cosmetici naturali una: BEAUTY CONSULTANT

Vogliamo entrare in contatto con persone appassionate di estetica e cura del corpo, con una buona conoscenza nel mondo della cosmesi, che abbia l’ambizione di trasformare una passione in un futuro progetto di vita.

L’azienda offre la possibilità di collaborare con diverse formule, in base alle esigenze personali: abbiamo dei percorsi personalizzati che spaziano dalla figura alle prime armi all’esperte nel settore, dalla ricerca di arrotondare fino a diventare consulenti di nutraceutica con formazione da parte di docenti universitari.



Immobiliare con sedi in Collecchio e Sala Baganza e Parma cerca tre figure fortemente determinate a crescere nella professione di consulente immobiliare, attraverso passione, umiltà e onestà nel miglioramento continuo, ambiziose di crescere nel ruolo di RESPONSABILE D'AGENZIA per poi diventare titolare di nuove filiali.

Si richiede: tanta volontà nel mettersi in gioco in un ambiente giovane e motivante.

Offriamo: stage formativo retribuito con fisso mensile più provvigioni, affiancamento costante finalizzato alla crescita di ruolo.



Cercasi CUOCO con esperienza, se possibile triennale, per agriturismo in provincia di Parma (Medesano - Varano Marchesi).



Ristorante in provincia di Parma (Sala Baganza) ricerca personale full-time per sala (CAMERIERA/E e RESPONSABILE DI SALA) e per cucina (AIUTO CUOCO) con esperienza e/o titolo di studio adeguati alla mansione.

Assicurazioni seleziona JUNIOR ACCOUNT e CLIENT ASSISTANT per la sede di Fidenza (PR). Si richiede buona capacità relazionale e spiccata sensibilità commerciale.

Si offre portafoglio clienti, supporto costante e possibili sviluppi di carriera verso ruoli manageriali.



Agenzia di Bologna che dal 1969 è specializzata nella logistica e nella PROMOZIONE DI MATERIALE EDITORIALE PER RAGAZZI, cerca collaboratori per una campagna promozionale che avrà luogo nella provincia di Parma nei mesi di Gennaio-Marzo 2019.

Durata: 3-4 settimane

Orario: mattina 7.30-8.30

Zona: provincia di Parma

Necessari: internet, automobile e telefono cellulare

Compenso: € 250,00 - € 300,00



Il punto vendita in Ponte Taro ricerca personale come ADDETTI AI REPARTI E AL MAGAZZINO.

Si richiede:

- Residenza zone limitrofe

- Disponibilità anche nei week end e festivi.



Cercasi figura professionale assunzione immediata: commis di sala / cameriere, possibilmente con esperienza. Orari flessibili.



Ristorante elegante in Parma, è alla ricerca di un LAVAPIATTI da assumere con contratto full time (dal martedì alla domenica). Requisiti indispensabili: automunito (non arrivano autobus nelle vicinanze), si preferisce esperienze pregressa nella stessa mansione.



Azienda leader nel settore immobiliare, specializzata nella compravendita e nella locazione di immobili residenziali e commerciali cerca una figura da inserire come AGENTE IMMOBILIARE per il potenziamento della propria struttura. Cerchiamo persone motivate, dinamiche ed intraprendenti, dotate di attitudine commerciale e relazionale, con buone abilità di pianificazione e organizzazione del lavoro. Il nostro candidato ideale deve essere determinato nel raggiungimento degli obiettivi e il suo atteggiamento deve essere orientato alle soluzioni piuttosto che ai problemi. Serietà, costanza, orientamento al lavoro in team e capacità di operare in maniera autonoma, sono le caratteristiche che completano il profilo.

Si cercano candidati automuniti e in possesso del Diploma di Scuola media Superiore.

Si offre:

- Formazione professionale e affiancamento.

- Inserimento in una realtà giovane, dinamica e in forte espansione.

- Interessanti stimoli al raggiungimento degli obiettivi concordati.

- Assistenza ed esperienza decennale dei soci.

- Opportunità di auto-realizzazione personale ed economica

- Zona in esclusiva con trattamento provvigionale di sicuro interesse

Obiettivo: aprire la tua agenzia.

Sede di lavoro: Parma e provincia

La ricerca è rivolta a personale di entrambi i sessi (L. 903/77



Ricerchiamo diplomati in Ragioneria/assimilati o laureati in Economia, per la posizione di IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La persona dovrà occuparsi delle pratiche amministrative relative alla gestione e al caricamento (tramite il gestionale in uso nella cooperativa) di: malattie, maternità, infortuni e pratiche relative alla legge 104. È gradita precedente esperienza.



Ricerchiamo 3 INFERMIERI da inserire in struttura residenziale per anziani nella zona di Monchio delle Corti (PR). Verrà proposto un contratto full-time a tempo indeterminato.



ADDETTO STAMPA E SOCIAL MEDIA MANAGER (CONOSCENZA LINGUA TEDESCA)

Il/la candidato/a deve avere un'ottima conoscenza della lingua tedesca scritta e parlata, avere esperienza nella gestione di account Facebook aziendali, essere automunito/a e disponibile a brevi trasferte (1 o 2 giorni).

Sede di lavoro: Sala Baganza (PR)



Trattoria cerca AIUTO CUOCO/A automunito.



Per importante azienda leader nel settore metalmeccanico ricerchiamo STAGISTA UFFICIO TECNICO, laureato/a in Ingegneria o Economia per attivazione stage della durata di 6 mesi.

È previsto un rimborso spese e la possibilità di accedere alla mensa aziendale. Costituirà requisito preferenziale l’aver maturato esperienza, anche minima, nella mansione.

La figura, inserita all’interno dell’Ufficio Tecnico, si occuperà principalmente di:

• Affiancamento al Responsabile manuals

• Gestione della manualistica e relazioni con il personale esterno per quanto riguarda la realizzazione di brochures e manuali

• Codifica componenti commerciali

• Creazione ed inserimento distinte parti di ricambio

• Integrazione alla documentazione tecnica: planning di commessa, fascicoli tecnici, documentazione ISO 9000

• Supporto Ufficio Service ed Aftermarket

• Supporto Ufficio Acquisti

Requisiti richiesti:

• Laurea in Ingegneria/Economia

• Conoscenza del pacchetto Microsoft office

• Conoscenza lingua inglese, possibilmente anche spagnola

• Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali (il candidato dovrà relazionarsi sia con risorse interne che esterne all’azienda)

• Capacità di gestione dei carichi di lavoro

• Gradite piccole esperienze di lavoro precedenti



Studio di ingegneria e architettura a Parma cerca risorsa junior (0-3 anni di esperienza) per collaborazione relativa a SUPERVISIONE CANTIERI E RILIEVI TOPOGRAFICI.

Si richiede: laurea in architettura o ingegneria civile; esperienza in ambito di sicurezza sul lavoro e rilievi.

Cercasi RECEPTIONIST per salone di parrucchieri in centro a Parma. Il/la candidato/a ideale ha una buona predisposizione al lavoro in team, buone capacità organizzative e, fondamentale, una buona conoscenza della lingua inglese. Vista la tipologia full-time della mansione, non saranno presi in considerazione CV di studenti, anche universitari.



Cercasi PARRUCCHIERI E APPRENDISTI PARRUCCHIERI per salone in centro a Parma.



Bar cerca a Parma un apprendista barista con i seguenti requisiti:

- esperienza minima, maturata in contesti simili;

- persona seria e motivata;

- disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend e nei giorni festivi;

- orientamento al cliente;

- predisposizione al lavoro di gruppo e al rispetto delle regole;



Affermata azienda di Parma, attiva nel campo edile da oltre 30 anni cerca un Tecnico Edile; la risorsa, assisterà il suo responsabile di riferimento, in tutte le fasi del cantiere.

Contratto di lavoro: Tirocinio formativo retribuito di max 6 mesi, finalizzato all’assunzione

Requisiti richiesti:

- Automunito;

- Età ideale da 20 a 29 anni;

- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office;

- Esperienza lavorativa di 2-3 anni, settore edile;

- Diploma in discipline tecniche (edile, meccanico, geometra, elettrotecnico, etc)

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; spiccate doti organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità.