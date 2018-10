Parmigiano Reggiano: il Consorzio sarà protagonista al salone Sial di Parigi

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano sarà protagonista a Sial, la fiera dedicata al cibo in programma a Parigi da domani al 25 ottobre: per la prima volta, il Consorzio si presenterà alla kermesse transalpina con uno stand indipendente. Il Salone - spiega una nota del Consorzio - ha cadenza biennale: nell’edizione 2016 sono state 155.700 le presenze totali con un 70% di visitatori non francesi provenienti da 194 Paesi e un pubblico molto composto per il 71% da operatori del mondo "retail" o del "foodservice".

La Francia, viene spiegato, rappresenta il primo mercato estero per il Parmigiano Reggiano: nel 2017 sono state 9.800 le tonnellate destinate Oltralpe con un aumento dell’11,3% rispetto al 2016.