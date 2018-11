La Furlan a Parma: "Manovra debole su crescita e investimenti"

Tappa a Parma, questa mattina, per la segretaria nazionale della Cisl Anna Maria Furlan, che ha partecipato al consiglio generale della Cisl di Parma e Piacenza all'Auditorium dell'Assistenza Pubblica in via Gorizia. Il consiglio si appresta ad eleggere il nuovo segretario che riceverà il testimone da Federico Ghillani. La numero uno della Cisl ha sottolineato che "in un momento come questo che vede un rallentamento dell'economia, della produzione e dell'occupazione del Paese il tema vero è la crescita e lo sviluppo, argomenti fondamentali a cui la manovra dedica stanziamenti assolutamente inadeguati. Il blocco di tante, troppe infrastrutture, il non vedere come attraverso le infrastrutture, l'innovazione, la ricerca si possa far ripartire il Paese è la cosa più preoccupante. Sta prevalendo soprattutto sulle infrastrutture la politica del no".