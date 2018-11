Domani con la Gazzetta, come ogni lunedì, torna l'inserto economia. La copertina è dedicata alle nuove norme che regolano il lavoro a tempo determinato e a come orientarsi nel nuovo labirinto legislativo. L'azienda della settimana è la Difly che si occupa di droni e ci sarà un focus sull'innovazione alla Chiesi. Ci saranno, poi, le consuete rubriche sull'economia emiliana e sulla new economy.

Potete inviare i vostri quesiti su casa, fisco, lavoro e previdenza a esperto@gazzettadiparma.net