La Fattoria centra gli obiettivi del 2018: dalle vaschette alla SalAmeria

E' tempo di bilanci per La Fattoria di Parma. "È stato un 2018 impegnativo - premette Paolo Pongolini, amministratore dell’azienda di famiglia - 12 mesi intensi in cui abbiamo avuto la soddisfazione di vedere concretizzati due importanti obiettivi: la SalAmeria, un format innovativo di somministrazione che si è affermato come modello di ristorazione «leggera», tanto da suggerirne l’apertura di altri già nel corso del 2019. L'azienda ha anche inaugurato un nuovo reparto con moderne linee di affettamento e confezionamento in vaschette ad atmosfera modificata dei nostri salumi".

Non solo. Nel 2018 La Fattoria di Parma ha partecipato alle fiere più significative del settore cercando di diversificare la propria presenza a seconda del target. Ad esempio, Taste a Firenze, oppure il World Travel Catering & Onboard Services con Parmalimentare ad Amburgo, all’interno della quale La Fattoria ha avuto contatti con le principali compagnie aeree riuscendo a stringere un accordo di fornitura con Lufthansa e Air Dolomiti che prevede la presenza di alcuni prodotti della Fattoria nei menù proposti dalle tratte da e per l’Italia oltre a garantire la presenza dei Culatelli and Co in molti dei duty free aeroportuali d’Europa. E ancora, i grandi saloni come Cibus e il Sial a Parigi.

Sempre nel 2018 la Fattoria ha inaugurato un reparto tecnologicamente all’avanguardia, che consente ai salumi di alta fascia di entrare anche con le vaschette sugli scaffali della Gdo. "L’intento - continua Pongolini - è di offrire alla grande distribuzione anche i nostri salumi di nicchia»: insomma in grammatura ridotta non solo i tradizionali salumi “low cost” ma anche i grandi salumi della tradizione come il culatello o il fiocchetto, la spalla cruda, e la culatta Emilia".

Nel corso dell’anno l'azienda ha ottenuto il grade AA della certificazione Brc; ha mantenuto il riconoscimento Bio; con l’aiuto del Consorzio Emilia Alimentari, per il prossimo anno l’obiettivo è di ottenere da parte della Fda l’autorizzazione per l’export negli Usa.

Dalla volontà di far conoscere i propri prodotti a un pubblico più vasto è scaturito il format innovativo della SalAmeria sulla via Emilia a Sanguinaro - dove ha sede l'azienda