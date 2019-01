Crisi Kipre, Rainieri chiede l'intervento della Regione

“Anche la Regione Emilia-Romagna si attivi per trovare una soluzione alla crisi aziendale della Kipre”. A chiederlo con una interrogazione alla Giunta regionale è il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, intervenendo sulla crisi del Gruppo industriale specializzato nella lavorazione delle carni con sede a Modena ma con due importanti stabilimenti nel parmense, a Marzolara e a Langhirano, che occupano più di cento addetti.

“C’è molta preoccupazione dopo che, dagli ultimi giorni del 2018 quando la proprietà ha preso la decisione di chiedere un concordato in bianco, lavoratori e sindacati non hanno più avuto comunicazioni da parte dei vertici aziendali mentre denunciano una diminuzione degli approvvigionamenti di materie prime – prosegue Rainieri – Si tratta di un gruppo che ha un fatturato di 165 milioni e anche indotti importanti nelle zone in cui opera. Alla Giunta regionale ho quindi chiesto di lavorare per assicurare la continuità aziendale, sulla scorta di altre positive recenti esperienze per altre aziende operanti nel settore alimentare in Emilia-Romagna”.

Anche i sindacati sono allarmati. Nei giorni scorsi la Flai Cgil aveva evidenziato come l'azienda non abbia ancora comunicato una data per l'incontro con le organizzazioni sindacali. "Si tratta - secondo il sindacato degli alimentaristi della CGIL - di una situazione inaccettabile e senza precedenti. Sono passati quasi venti giorni dal 28 dicembre; da allora il sindacato ha potuto leggere vari comunicati stampa di buoni propositi e l'11 gennaio ha ricevuto una lettera ufficiale di disponibilità ad un incontro. Ma ad oggi, ancora nulla".

La Flai ritiene non più procrastinabile un incontro. Se da un lato il pagamento degli stipendi nei giorni scorsi ha permesso di stemperare gli animi, ora vi è la necessità di un tavolo urgente che permetta di gestire la transizione. Gli stabilimenti di Langhirano e Marzolara attendono notizia circa la continuità produttiva.

La situazione pare giustificare una procedura concordataria in continuità con l’attività aziendale, si attende pertanto la nomina del commissario. In mancanza di un calendario d’incontri, il sindacato valuterà insieme ai lavoratori quali iniziative intraprendere.