Cedacri acquisisce Oasi da Nexi

Cedacri, nel cui capitale è recentemente entrata FSI al fianco dei tradizionali soci bancari, ha raggiunto un accordo con Nexi per l’acquisizione del 100 per cento di Oasi S.p.A. (Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi), leader in Italia nel software e nelle soluzioni informatiche integrate per antiriciclaggio e segnalazioni di vigilanza utilizzate da banche, assicurazioni e altre istituzioni finanziarie. Il valore dell’operazione è di 151 milioni di euro, il closing è previsto nel mese di febbraio, a seguito del completamento di alcune formalità previste nell’accordo.

L’operazione permetterà a Cedacri, attraverso l’integrazione delle soluzioni di Oasi, di rafforzare ulteriormente la propria leadership nel mercato del software e dei servizi informatici per le istituzioni finanziarie, oltre che di proseguire il proprio percorso di crescita.

In particolare, Oasi offrirà a Cedacri l’opportunità di consolidare asset e competenze strategiche nelle aree delle segnalazioni di vigilanza e dell’antiriciclaggio; di offrire all’ampio portafoglio di clienti di Oasi le proprie soluzioni informatiche e i propri servizi ad alto valore aggiunto; e di ottenere sinergie industriali.

L’accordo prevede che alla data di efficacia dell’operazione Cedacri riconosca a Nexi il corrispettivo basato su un enterprise value di Euro 151 milioni che dovrà peraltro tener conto di eventuali aggiustamenti derivanti anche dalla posizione finanziaria netta della società.